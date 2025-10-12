درآمد پایدار ۵۳ هزار میلیاردی شهرداری تهران در پنج ماهه ابتدایی امسال

به گزارش ایلنا، حبیب کاشانی خزانه شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و شصت و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان ارائه گزارش حساب درآمد و هزینه شهرداری تهران در پنج ماهه منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۴ با بیان اینکه بودجه مصوب شهرداری در امسال ۲۳۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است، اظهار کرد: از این میزان ۱۷۰ هزار میلیارد تومان به درآمدها، ۲۹ هزار و ۳۳۳ میلیارد تومان به منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای و ۳۲ هزار و ۲۳۴ میلیارد تومان به منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه باید در پنج ماه منتهی به مردادماه به ۹۸ هزار و ۳۹۳ میلیارد تومان وصول می شد، خاطرنشان کرد: از این میزان ۶۹ هزار و ۱۷۲ میلیارد تومان وصول شد که از این رقم ۶۷ هزار و ۵۴۱ میلیارد تومان مربوط به عملکرد نقد و هزار و ۶۳۱ میلیارد تومان مربوط به عملکرد غیرنقد است و نسبت به بودجه مصوب کل ۲۹ درصد و نسبت به بودجه مصوب پنج ماهه ۷۰ درصد وصول شده است.

کاشانی همچنین تصریح کرد: درآمد شهرداری در پنج ماهه ابتدایی سال ۶۹ هزار و ۱۷۳ میلیارد تومان است که از این مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان مربوط به مانده سال قبل است؛ بنابراین درآمد واقعی شهرداری تهران ۵۳ هزار و ۱۷۳ میلیارد تومان است؛ یعنی به طور میانگین هرماه معادل ۱۰ هزار و ۶۳۴ میلیارد تومان درآمد به ثبت رسیده است.

خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه دیگر نهادها و وزارت خانه ها باید توقع خود را از شهرداری کاهش دهند، گفت: ما نیز باید صرفه جویی کنیم. با وجود تمام تمهیدات و تلاش های قابل تقدیر معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری، باید دقت لازم را داشته باشیم و تعریفی از واقعیت درآمدها داشته باشیم. امیدواریم درآمدها به اندازه ای مکفی باشد که بتوان انتظارات را برآورده کرد. باید ماهانه ۱۹ هزار میلیارد تومان درآمد محقق می شد اما میانگین آن ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است. اگر تلاش ها مضاعف نشود، ممکن است تعهدات در بخش های مختلف عملیاتی نشود.

وی افزود: در عوارض زیربنایی مسکونی و غیرمسکونی، فروش اموال غیرمنقول، وصول مطالبات از محل اسناد دریافتنی و جرائم قطع اشجار از ارقام مصوب عقب هستیم و باید تلاش ها در این زمینه افزایش یابد. در بخش های افزایشی نیز، در عوارض کالا و ارزش افزوده ۱۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان وصول شده و سه هزار میلیارد تومان بیش از رقم مصوب است.

به گزارش شهر، کاشانی با بیان اینکه از ۲۳۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بودجه مصوب ۵۳ هزار و ۲۸۳ میلیارد تومان پایدار و ۱۷۸ هزار و ۴۱۳ میلیارد تومان ناپایدار است، یادآور شد: رقم مصوب پنج ماهه منتهی به مرداد ماه سال ۱۴۰۴ مجموع درآمدها و منابع حدود ۹۸ هزار و ۳۹۳ میلیارد تومان است که ۲۲ هزار و ۶۲۸ میلیارد تومان آن پایدار و ۷۵ هزار و ۷۶۴ میلیارد تومان ناپایدار است. در بخش عملکرد نیز در مجموع وصول نقد و غیرنقد ۶۹ هزار و ۱۷۲ میلیارد تومان بوده که ۲۴ هزار و ۶۷۴ میلیارد تومان پایدار و ۴۴ هزار و ۴۹۸ میلیارد تومان ناپایدار است.

وی با بیان اینکه در مصارف بخش نقدی و غیرنقدی اعتبار ابلاغی در سه بخش هزینه ای، تملک دارایی سرمایه ای و تملک دارایی مالی ۲۲ هزار و ۸۴۵ میلیارد تومان ابلاغ شده است، خاطرنشان کرد: با تخصیص اعتبار ۲۸ هزار و ۶۹۷ میلیارد تومان و پرداخت نقدینگی ۲۸ هزار میلیارد تومان چهار هزار و ۷۷۳ میلیارد تومان، درصد جذب نسبت به تخصیص اعتبار ۱۶.۶۳ درصد است.

