به گزارش ایلنا، سید احمد علوی عضو شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و شصت و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران پس از استماع گزارش فرمانده انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه کار در نیروی انتظامی از دشوارترین مشاغل کشور است، اظهار کرد: پلیس همواره در نوک پیکان مواجهه با مردم قرار دارد و مأموران فراجا فشارهای روانی سنگینی را متحمل می‌شوند. در بسیاری از موارد، وقتی بین دو نفر نزاعی رخ می‌دهد، خود نیروی انتظامی هم مصدوم می‌شود. این موضوع نشان‌دهنده سختی و فشار روانی بالای این خدمت است و باید بیش از پیش به سلامت جسمی و روحی نیروهای خدوم انتظامی توجه شود.

علوی همچنین با تأکید بر ضرورت همکاری میان نهادهای خدماتی شهر تهران گفت: همکاری و هم‌افزایی میان مجموعه‌های خدماتی پایتخت باید الگویی برای سایر شهرها باشد. نیروی انتظامی باید در زمره علمی‌ترین و پیشرفته‌ترین نهادها باشد؛ چراکه افرادی که امنیت مردم و اموالشان را به خطر می‌اندازند، مدام در حال پیشرفت علمی هستند و ما نیز باید متناسب با آن، تجهیزات و آموزش‌های به‌روز در اختیار نیروها قرار دهیم.

وی با بیان اینکه کلانتری محله اتابک پس از پیگیری‌های انجام شده، مجدداً فعال شده و اتفاقات خوبی در آن رقم خورده است، خاطرنشان کرد: مردم منطقه هنوز انتظار دارند بدانند این مجموعه به عنوان کلانتری فعالیت می‌کند یا صرفاً به عنوان یگان امداد. این مسئله برای ساکنان آن محدوده بسیار مهم و مطالبه‌گرانه است و ضرورت دارد وضعیت آن به‌صورت شفاف مشخص شود.

به گزارش شهر، علوی در ادامه افزود: موضوع دوم مربوط به مشکلاتی است که مردم در تفرجگاه‌ها و فضاهای تفریحی شهر با آن مواجه هستند. قطعاً همکاران ما در نیروی انتظامی می‌توانند در این حوزه یاری‌گر شهرداری باشند. حضور خانوادگی مردم در فضاهای تفریحی به کاهش آسیب‌های اجتماعی کمک می‌کند اما باید زیرساخت‌های لازم از جمله نور مناسب، امنیت محیطی و حتی استقرار کانکس‌های نیروی انتظامی در این اماکن فراهم شود.

وی در پایان تأکید کرد: اگر بتوانیم تفرجگاه‌ها را به گونه‌ای توسعه دهیم که خانواده‌ها احساس امنیت و آرامش بیشتری داشته باشند، حال شهروندان تهرانی نیز بهتر خواهد شد. امیدوارم با هم‌افزایی همه دستگاه‌ها، گام‌های موثرتری برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان برداریم.

انتهای پیام/