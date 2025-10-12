به گزارش ایلنا، در سیصد و شصت و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، اعضای کمیسیون‌های تخصصی شورای شهر برای پنجمین سال متوالی انتخاب و بر اساس پیشنهاد مهدی چمران رئیس شورای شهر، ترکیب چهار سال اخیر برای سال آینده نیز حفظ شد.

بر این اساس مهدی چمران، جعفر بندی شربیانی و مهدی عباسی اعضای کمیسیون شهرسازی و معماری، محمد آخوندی، احمد صادقی، میثم مظفر، ناصر امانی و حبیب کاشانی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، مهدی پیرهادی، مهدی بابایی و سوده نجفی اعضای کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری، مهدی اقراریان، نرجس سلیمانی و پرویز سروری اعضای کمیسیون نظارت و حقوقی، نرگس معدنی پور، زهرا شمس احسان، علیرضا نادعلی و سید احمد علوی اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی، سید جعفر تشکری هاشمی، علی اصغر قائمی و سید محمد آقامیری اعضای کمیسیون عمران و حمل و نقل خواهند بود.

