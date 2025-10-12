به گزارش ایلنا، نشست خبری علی نصیری؛ رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با موضوع روایت ۴۸ ماه خدمت امروز یکشنبه ۲۰ مهر برگزار شد.

علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران درباره اقدامات این سازمان در جنگ ۱۲ روزه گفت: به دلیل شرایط خاص ایام اخیر و بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی از مراجع ذی‌صلاح، تا پیش از این مصاحبه‌ای انجام نداده بودیم. متأسفانه برخی رسانه‌ها کم‌لطفی کردند و گفتند سازمان مدیریت بحران کجاست، در حالی که همکاران ما در تمام صحنه‌های حادثه بدون استثنا، دوشادوش نیروهای آتش‌نشانی و سایر دستگاه‌ها حضور داشتند.

وی خاطرنشان کرد: حادثه مربوط به اماکن نظامی نبود، اما در هر نقطه‌ای که نیاز به خدمات‌رسانی به مردم وجود داشت، حتی در مجاورت اماکن نظامی، ما حضور داشتیم. شهرداری وظیفه ذاتی دارد که به مردم رسیدگی کند و طبعاً هرجا از ما کمک خواسته شد، ورود کردیم. البته در مناطقی که محوریت با نهادهای نظامی بود، همان دستگاه‌ها مسئول اصلی بودند و ما در حد ضرورت همکاری داشتیم.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران در ادامه اظهار کرد: با توجه به اینکه ۴۵ موقعیت مردمی در اثر اصابت یا مجاورت با اهداف مورد حمله دچار آسیب شدند، در این مناطق که یا محل سکونت فرماندهان، دانشمندان هسته‌ای و یا هم‌جوار اماکن نظامی بودند، ساختمان‌ها و منازل آسیب دیدند؛ برای مثال در منطقه ۲۰ در مجاورت سپاه سیدالشهدا، یا در منطقه دیلمان و... ما در همه این موارد انجام وظیفه کردیم.

نصیری تصریح کرد: از ساعت پنج صبح همان روز، ستاد مدیریت بحران شهر تهران تشکیل شد. هرچند قانون مدیریت بحران، شرایط جنگ را از شمول خود مستثنا کرده است، اما در عمل، به دلیل شرایط خاص و گرفتار بودن دستگاه‌های مسئول در روز اول، با دستور شهردار تهران و با هماهنگی وزارت کشور و دستگاه‌های ذی‌صلاح، این ستاد مأموریت را بر عهده گرفت.

به گفته وی این ستاد به‌مدت ۶۵ ساعت بدون وقفه و حتی در نیمه‌شب‌ها فعال بوده است: در تمام این مدت هیچ‌گونه تعطیلی وجود نداشت تا زمانی که تهدید امنیتی اعلام شد و ادامه حضور فیزیکی در محل لغو گردید. در ساعات اولیه ابهامات زیادی درباره ابعاد حادثه وجود داشت، اما امروز خوشبختانه تصویری روشن از شرایط داریم.

وی با اشاره به اینکه برخی از اقدامات انجام‌شده برای نخستین‌بار در کشور اجرا شده است، گفت: در هیچ حادثه قبلی مشابه آن را نداشتیم و این اتفاق، تجربه‌ای جدید در مدیریت بحران کشور، به‌ویژه در شرایط جنگی محسوب می‌شود. برای نمونه، از هفته اول جنگ تصمیم گرفته شد که در هر منطقه از تهران، یک شماره تماس اختصاصی ایجاد شود؛ ۲۲ سیم‌کارت با شماره‌های منحصربه‌فرد تهیه شد و هر شماره مربوط به یکی از مناطق بود. پایگاه مدیریت بحران همان منطقه نیز به‌عنوان مرجع پاسخگویی غیرحضوری به مردم معرفی شد.

نصیری گفت: شماره‌ها چاپ و در اختیار مدیران مناطق قرار گرفت. همچنین گروهی با عنوان گروه جهادی حامی تشکیل شد. این گروه با همکاری بسیج، اورژانس اجتماعی بهزیستی و نیروهای خدمات شهری در مناطق مختلف مستقر شد تا هر مشکلی که مردم داشتند، به‌صورت مستقیم پیگیری شود. به شهروندان گفته می‌شد که هر مسئله‌ای دارید، ما خود را وکیل شما می‌دانیم و موظفیم تا رفع مشکل آن را دنبال کنیم.

به گفته رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران در ۳۵ موقعیت از مجموع ۴۵ نقطه آسیب‌دیده، چادرهای خدمت برپا شد. در این مکان‌ها خدمات گوناگونی همچون سلامت روان، خدمات بهداشتی، درمانی، حمایت از کودکان و سالمندان ارائه شد. این چادرها در کنار پیگیری مشکلات مردم، محل ارتباط مستقیم ما با شهروندان بودند.

نصیری خاطرنشان کرد: این اقدامات نتیجه همکاری گسترده شهرداری تهران با سایر سازمان‌ها و نهادها بود. همه دستگاه‌ها دست به دست هم دادند تا بدون هیچ نگاه سیاسی، قومی یا مذهبی، صرفاً با محوریت انسانیت و ایرانی بودن به مردم خدمت کنند. ما در این حادثه نشان دادیم که اتحاد ملی تنها در شعار نیست.

وی در ادامه گفت: دشمن مشترک همه ما اسرائیل و آمریکاست. دشمنی که موشک می‌فرستد، انتخاب نمی‌کند به کدام خانه بخورد. وقتی ساختمانی مورد اصابت قرار می‌گیرد، ممکن است چهار طبقه آن نابود شود؛ برای زدن یک نفر، ده‌ها نفر بی‌گناه آسیب می‌بینند.

نصیری اظهار کرد: با وجود همه سختی‌ها، تجربه این روزها سبب شد تا ساختارهای آمادگی ما نسبت به گذشته بسیار تقویت شود. امروز کشور در هیچ‌وجه شرایط ۲۳ خرداد را ندارد. هرچند هیچ‌گاه دشمن را دست‌کم نمی‌گیریم، اما آمادگی‌ها بیش از پیش ارتقا یافته است.

نصیری گفت: سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی، چه در حوزه ستادی و چه در صحنه‌های میدانی، با همه توان وارد عمل شد و تا لحظه اعلام رفع تهدید امنیتی، بدون وقفه به فعالیت خود ادامه داد.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در تشریح آخرین اقدامات شهرداری تهران در حوزه بازسازی و رسیدگی به مناطق آسیب‌دیده اظهار داشت: از سامانه ۱۳۷، آیتم سوم به عنوان بخش پاسخگویی به مسائل جنگ‌زدگان فعال است و ما از همان ابتدای حادثه تاکنون از طریق این سامانه به صورت شبانه‌روزی پاسخگوی مردم بوده و هستیم. سامانه ۱۳۷ در حال حاضر تنها سامانه فعال به صورت ۲۴ساعته برای دریافت گزارش‌ها و درخواست‌های مردمی در این زمینه است.

وی افزود: در مجموع تاکنون ۸ هزار و ۵۲۰ واحد مورد بررسی قرار گرفته و از این تعداد، ۸ هزار و ۴۵۷ واحد تعیین تکلیف شده‌اند. این وظیفه شهرداری تهران بود که از منابع داخلی خود نسبت به تعمیر شیشه‌ها و پنجره‌های آسیب‌دیده اقدام کند. در مواردی که مردم خودشان تعمیرات را انجام داده‌اند، هزینه‌ها پس از ارزیابی به آن‌ها پرداخت می‌شود. تاکنون ۵ هزار و ۲۹۰ واحد به طور کامل تعمیر و تکمیل شده‌اند.

نصیری در خصوص میزان خسارت‌ها هم تصریح کرد: در مجموع دو روش برای پرداخت هزینه‌ها در نظر گرفته شده است. برای حدود ۲ هزار و ۵۰۰ واحدی که هزینه تعمیرات آن‌ها زیر ۵۰۰ میلیون تومان بود، شهرداری به صورت مستقیم چک صادر کرده و هزینه‌ها را پرداخت کرده است. تمامی قیمت‌گذاری‌ها نیز به صورت کاملاً دولتی و تحت نظارت دستگاه‌های رسمی انجام شده است.

وی افزود: در مواردی که هزینه تعمیرات بیش از ۵۰۰ میلیون تومان بود، شهرداری تهران از طریق پیمانکاران ذی‌صلاح اقدام کرده است. خوشبختانه در حال حاضر هیچ مورد تعیین‌تکلیف‌نشده‌ای در سطح مناطق نداریم و تمامی واحدها یا در مرحله اجرا هستند یا بازسازی آن‌ها به پایان رسیده است.

نصیری تأکید کرد که اقدامات انجام‌شده در حوزه بازسازی و امدادرسانی، فراتر از وظیفه اداری بوده و بر مبنای مسئولیت انسانی و اجتماعی انجام شده است. او گفت: همه دستگاه‌ها، نهادها و نیروهای شهرداری تهران با همدلی و همکاری در کنار مردم قرار گرفتند تا روند بازسازی بدون وقفه انجام شود و خدمت‌رسانی به آسیب‌دیدگان تا رفع کامل مشکلات ادامه خواهد داشت.

علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، از آغاز مرحله نهایی مقاوم‌سازی ساختمان‌های آسیب‌دیده در حوادث اخیر خبر داد و گفت: پس از بررسی‌های کارشناسی، تعدادی از ساختمان‌ها وارد فاز اجرایی مقاوم‌سازی شده‌اند و پس از اتمام عملیات، دوباره مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند.

وی افزود: تسهیلات لازم برای گروه‌های مختلف، به‌ویژه اقشار نیازمند، پرداخت شده است تا روند بازسازی با سرعت بیشتری پیش برود. به گفته نصیری، هدف اصلی ما حفظ ایمنی و اطمینان خاطر شهروندان است، حتی اگر این موضوع در کوتاه‌مدت هزینه‌بر باشد.

نصیری با اشاره به آخرین آمار پروژه‌ها بیان کرد: در حال حاضر چهار ساختمان شامل ۵۹ واحد مسکونی ویژه اساتید در حال مقاوم‌سازی است و سه ساختمان دیگر نیز در نقاط مختلف شهر وارد این فرآیند شده‌اند. وی ابراز امیدواری کرد که تا پیش از نوروز آینده، این واحدها به ساکنان تحویل داده شوند.

وی درباره ساختمان‌های نیازمند تخریب و نوسازی در جنگ ۱۲ روزه نیز اظهار کرد: در این بخش ۶۶۰ واحد در ۱۲۸ ساختمان مشمول طرح شده‌اند که تاکنون ۹۰ درصد آن‌ها تعیین تکلیف شده است؛ پیمانکاران در محل حاضرند و کار آغاز شده است. ۱۰ درصد باقی‌مانده مربوط به مواردی است که یا مالکان مراجعه نکرده‌اند یا اختلافات حقوقی میان آن‌ها وجود دارد که از سوی شهرداران نواحی اخطار لازم داده شده است.

نصیری توضیح داد: در برخی موارد، عملیات بازسازی به‌صورت غیرنقدی و بر پایه توافق میان مالکان و پیمانکاران انجام می‌شود. در صورت امکان، تراکم تشویقی در همان ملک اختصاص می‌یابد و در غیر این صورت، شهرداری تراکم جایگزین در نقاط دیگر را به سازندگان می‌دهد تا هزینه‌ها جبران شود و هیچ فشاری بر مردم وارد نگردد.

وی در توضیح بیشتر گفت: در یکی از ساختمان‌ها اصابت مستقیم رخ داده و در ساختمان‌های اطراف نیز شیشه‌ها شکسته بود. اکنون عملیات مقاوم‌سازی برای ۵۹ واحد مسکونی در چهار ساختمان اصلی در حال انجام است. نصیری تصریح کرد که برخی از این پروژه‌ها به‌دلیل ماهیت تجاری خود، هزینه‌های میلیاردی داشته‌اند.

او ادامه داد: تعدادی از ساختمان‌ها اداری و برخی دیگر مسکونی هستند. با این حال، برای اسکان اضطراری ساکنان نیز تمهیدات لازم اندیشیده شده و هیچ خانواده‌ای بدون سرپناه نمانده است. به گفته وی، شهرداری‌های نواحی در بسیاری از مناطق تا درِ خانه مردم مستقر هستند تا روند امور تسهیل شود.

نصیری با اشاره به اقدامات اضطراری روزهای نخست بحران خاطرنشان کرد: در همان ساعات ابتدایی، ۱۱ هتل از جمله هتل‌های شهر، لاله و شیان برای اسکان موقت شهروندان اختصاص یافتند و تمامی هزینه‌های اقامت از محل بودجه شهرداری پرداخت شد. در اوج بحران، حدود ۱۴۷۸ نفر در این هتل‌ها اسکان یافتند و هم‌اکنون تنها ۱۰ خانواده در هتل شهر اقامت دارند.

نصیری ادامه داد: در برخی موارد کمیسیون ماده ۵ مصوبه‌ای برای اعطای تراکم تشویقی صادر کرد تا هزینه‌های ساخت‌وساز تأمین شود. در مناطقی که ضوابط شهرسازی اجازه می‌داد، تراکم در همان ملک داده شد و در غیر این صورت معادل آن در نقاط دیگر به سازنده اختصاص یافت تا هزینه‌ها جبران و فشاری به مردم وارد نشود.

او با اشاره به روند بازسازی واحدهای تجاری نیز گفت: در حوزه واحدهای تجاری و اسکان اضطراری، همه موارد به‌صورت موردی و با هماهنگی مالکان تعیین تکلیف شده‌اند. برخی از این واحدها با کمک شهرداری و برخی با سرمایه خود مالکان بازسازی می‌شوند و به دلیل ارزش بالای اقتصادی، ارقام بازسازی در برخی موارد قابل‌توجه است.

