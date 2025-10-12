خبرگزاری کار ایران
کشف محموله تجهیزات اطفا حریق در پایانه مرزی مهران

کشف محموله تجهیزات اطفا حریق در پایانه مرزی مهران
فرمانده هنگ مرزی مهران از کشف و ضبط محموله تجهیزات و اقلام اطفا حریق ساختمانی به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در پایانه مرزی مهران خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ «حمزه علی حسینی» با اعلام این خبر، گفت: ماموران مستقر در پست کنترل پایانه مرزی مهران به یک دستگاه اتوبوس که در حال خروج از کشور بود مظنون و آن را متوقف کردند. 

فرمانده هنگ مرزی مهران افزود: مرزبانان در بازرسی از اتوبوس یک هزار و ۳۵۴ قلم تجهیزات و اقلام اطفا حریق ساختمانی را کشف کردند. 

به گزارش پلیس، سرهنگ علی حسینی در ادامه با اشاره به دستگیری یک متهم، تصریح داشت: کارشناسان ارزش ریالی محموله مکشوفه را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند که پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.

