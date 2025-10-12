دیدار فرمانده حشد الشعبی عراق با سردار رادان

به گزارش ایلنا، فالح فیاض در این دیدار ضمن تبریک هفته گرامیداشت انتظامی به سردار رادان گفت: کشور دوست و برادر ایران همواره در کنار مردم عراق بوده است.

وی با اشاره به همکاری‌های تنگاتنگ دو کشور در حوزه‌های مختلف بر تقویت همکاری‌های امنیتی و انتظامی به ویژه در نقاط مرزی و هماهنگی‌های مشترک، و تبادل اطلاعات و امنیت مرزی بین دو کشور تأکید کرد.

به گزارش پلیس، در ادامه سردار رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران ضمن قدردانی از تلاش‌های حشد الشعبی عراق در برگزاری کنگره اربعین حسینی گفت: نیروهای انتظامی کشورمان و نیروهای امنیتی عراق از جمله حشد الشعبی امسال هماهنگی خوبی در زمینه برگزاری مراسم اربعین داشتند.

