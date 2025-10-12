خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مأموریت استاندار تهران به مدیران اقتصادی برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری

مأموریت استاندار تهران به مدیران اقتصادی برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری
کد خبر : 1698837
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار تهران، بر لزوم پیگیری مستمر مدیران دستگاه‌های اجرایی تا حل کامل مشکلات واحدهای تولیدی تأکید کرد و گفت: کار تولید باید با مدیریت، سرعت و در چارچوب قانون پیش برود.

به گزارش ایلنا، محمدصادق معتمدیان در بازدید از مجموعه تولیدی فرآورده‌های گوشتی در شهرستان شهریار با تأکید بر سیاست دولت در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری اظهار داشت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید تا زمان حصول نتیجه نهایی، پیگیر رفع موانع واحدهای اقتصادی باشند. 

وی افزود: کار در استان باید به‌صورت سیستمی، منسجم و با نظارت مستمر پیش برود و در مواردی که مشکل وجود دارد، مداخله مدیریتی تا زمان حل کامل موضوع ادامه داشته باشد. 

استاندار تهران با اشاره به اینکه این بازدید در ادامه برنامه یکشنبه‌های تولید و سرمایه‌گذاری انجام شد، بیان کرد: هدف از این برنامه، تسریع در روند اجرای طرح‌های توسعه‌ای، رفع موانع تولید و تسهیل فعالیت سرمایه‌گذاران و کارآفرینان است و انتظار فعالان اقتصادی از مجموعه مدیریتی استان، تسهیل مسیر کار در چارچوب قانون و انجام امور با مدیریت و سرعت عمل بالا است. 

معتمدیان با اشاره به ظرفیت بالای واحد تولیدی مورد بازدید تصریح کرد: این مجموعه با ظرفیت فعلی خود عملکرد مطلوبی دارد و امکان توسعه تا سه برابر ظرفیت موجود را داراست و لازم است دستگاه‌های مرتبط برای تحقق این هدف همکاری و حمایت لازم را داشته باشند. 

به گزارش روابط عمومی استانداری تهران،  وی ادامه داد: واحدهای تولیدی و بسته‌بندی نقشی مهم در تنظیم بازار و زنجیره تأمین دارند و توسعه این واحدها می‌تواند در تأمین پایدار، کنترل قیمت‌ها و ارتقای امنیت غذایی نقش مؤثری ایفا کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ