وزیر کشور:
فرهنگ بیمه در کشور نیازمند توجه ویژه است
وزیر کشور گفت: فرهنگ بیمه در کشور، نیازمند توجه ویژه است. اگر بیمهگذار و شرکتهای بیمه بتوانند به توافق برسند، مردم خود را در محلهایی که احتمال وقوع حادثه بیشتر است بیمه کنند و در مقابل بیمهها نیز پرداخت به موقع داشته باشند، به نفع همه خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اسکندر مومنی وزیر کشور روز یکشنبه (۲۰ مهر ماه) در گردهمایی معاونین، روسای مراکز و مدیران بحران دستگاهها و استانهای سراسر کشور، اظهار کرد: بلاهای طبیعی و پدیدههایی نظیر زلزله، سیل، آتشسوزی و تخریبها، همواره در همه عصرها و زمانها وجود داشته است. اما در دوران معاصر و در سالهای اخیر، به ویژه با تغییرات اقلیمی و مداخله فراوان بشر در محیط زیست، این بحرانها در طبیعت فزاینده و بیشتر شده است. در کشور ما نیز همین وضعیت مشاهده میشود.
او ادامه داد: طبیعی است که ما باید برای بحرانهای پیش رو که خوشبختانه بسیاری از آنها قابل پیشبینی است، برنامهریزی مناسب داشته باشیم، اقدامات پیشگیرانه لازم را به عمل آوریم و آموزشهای لازم را ارائه کنیم؛ هم برای دستگاههای متولی و هم برای مردم عزیز، تا بتوانیم پیشگیری کنیم و آسیبها و خسارات را به حداقل ممکن برسانیم. در رأس همه این موارد، حفظ جان انسانهاست.
وی افزود: خوشبختانه بسیاری از حوادث قابل پیشبینی هستند و من معتقدم هرچه به قبل از بحران بپردازیم و پیشگیری کنیم، هنگام وقوع بحران کار آسانتر خواهد بود و خسارات نیز کمتر خواهد بود. فرهنگ بیمه در کشور، نیازمند توجه ویژه است. اگر بیمهگذار و شرکتهای بیمه بتوانند به توافق برسند، مردم خود را در محلهایی که احتمال وقوع حادثه بیشتر است بیمه کنند و در مقابل بیمهها نیز پرداخت به موقع داشته باشند، به نفع همه خواهد بود.
وزیر کشور گفت: خساراتی که وارد میشود، حتماً باید جبران شود، اما بسیاری از خسارات غیرمالی قابل جبران نیستند. مانند کسی که عزیزی را از دست میدهد. به همین دلیل، اولویت اصلی در امر پیشگیری است. از طرفی اولویت دستگاهها نیز باید بر پیشگیری باشد. بسیاری از این موضوعات قابل پیشگیری است به شرطی که پیشبینی درستی از وضعیت محیط داشته باشیم.
او با اشاره به اهمیت نقش آموزش در پیشگیری از خسارتهای حوادث، بیان کرد: در کنار پیشبینی و پیشگیری، آموزش نقش بسیار مهمی دارد. این آموزش باید ناشی از اعتماد متقابل باشد؛ وقتی هشدار زرد یا قرمز اعلام میشود، مخاطبان اطمینان داشته باشند و اقدامات لازم را انجام دهند. آموزش باید تکرار شود، مداوم باشد و مخاطرات به صورت مستمر بیان شود.
مومنی تاکید کرد: یکی از ویژگیهای پیشگیری این است که آثار آن قابل اندازهگیری و سنجش نیست. ممکن است یک آموزش جان چندین نفر را نجات دهد، اما کسی مطلع نشود. کسی که کار عملی انجام میدهد، میتواند به لحاظ کمیت آن را گزارش دهد، اما اثرات پیشگیری عمیق و ماندگار است.