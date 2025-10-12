تمامی مصدومان حادثه سرویس دانشجویان از بیمارستان ترخیص شدند
بنا بر اعلام دانشگاه علوم پزشکی سمنان تمامی دانشجویان مصدوم حادثه سرویس دانشجویی دانشکده پیراپزشکی سرخه پس از طی مراحل درمانی و مراقبتهای تخصصی از مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان ترخیص شدند.
به گزارش ایلنا، این دانشگاه با اشاره به فوت سه نفر از دانشجویان در صخنه تصادف و همچنین بیمارستان کوثر از بهبود و نجات جان دانشجویان مصدوم با اقدامات گسترده توسط تیمهای درمانی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان برای تمام مصدومان و تیم فوقتخصصی اعزامی از مراکز درمانی تهران جهت عمل جراحی لگن برای یکی از مصدومان خبر داد.
دانشگاه علوم پزشکی سمنان ضمن ابراز مجدد همدردی و تسلیت به خانوادههای داغدار و عموم دانشجویان، اعلام کرد: از نخستین لحظات وقوع حادثه، با تشکیل جلسات تخصصی، حضور میدانی رئیس دانشگاه، معاونان و تیمهای درمانی، تمامی ظرفیتهای استان سمنان برای رسیدگی فوری به مصدومان و حمایت از خانواده های ایشان بهکار گرفته شده است.
به گزارش وبدا، این دانشگاه همچنین یادآور شد: موضوع شناسایی و پیگیری علل و برخورد با مسببان حادثه از طریق مراجع ذیصلاح در حال بررسی است و با همکاری سایر دستگاههای مسئول، این موضوع را تا رسیدن به نتیجه نهایی با جدیت دنبال خواهیم کرد و تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا از تکرار چنین مواردتلخی جلوگیری شود.