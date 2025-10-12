به گزارش ایلنا، فرح محمدی در اختتامیه رویداد منطقه‌ای مدیریت بحران خشکسالی در سازمان هواشناسی کشور اظهارکرد: آنچه در این کارگاه به‌درستی مطرح شد این است که نباید به دنبال واکنش‌های مقطعی و کوتاه‌مدت برای مدیریت خشکسالی بود بلکه این موضوع نیازمند مدیریت جامع، پیشگیرانه و فناورانه است.

وی افزود: به‌طورکلی در کارگاه مدیریت بحران خشکسالی پنج محور اصلی برای مدیریت جامع خشکسالی مرور شد که شامل «سامانه‌های پایش و هشدارهای زودهنگام، ارزیابی ریسک و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی، برنامه‌های آمادگی و پاسخ و مروری بر تجربیات کشورهای مختلف» است.

معاون توسعه، پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی سازمان هواشناسی کشور ادامه داد: داده‌های پایه به‌ویژه داده‌های دقیق و بهنگام جوی در مدیریت خشکسالی نقش برجسته‌ای دارد، به‌نحوی‌که بدون این داده‌ها و پیش‌بینی‌های معتبر و سامانه‌های هشدار زودهنگام اساساً هیچ سیاستی در مدیریت خشکسالی کارآمد نخواهد بود.

محمدی اضافه کرد: ارتقای عملیاتی داده‌برداری آنلاین و افزایش همکاری‌های ملی و بین‌المللی نیز یک ضرورت مهم برای مدیریت خشکسالی است چراکه داده‌برداری‌ها در برخی کشورها علاوه بر مراکز هواشناسی، متولیان دیگری نیز دارد که به‌هرحال باید به سمت یکپارچه‌سازی و ارتقای عملیات داده‌برداری ملی حرکت کرد.

وی ادامه داد: استفاده از فناوری‌های نوین یکی از ضرورت‌های عصر امروز است، به‌ویژه در مقوله هوش مصنوعی که می‌تواند یک انقلاب در صنعت هواشناسی ایجاد کند.

معاون توسعه، پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی سازمان هواشناسی کشور افزود: با توجه به نقش داده‌های جوی و پیش‌بینی‌های هواشناسی در مدیریت خشکسالی از یک سو و اثرگذاری و نقش اساسی هوش مصنوعی در این فرایند می‌توان گفت که در دنیای آینده استفاده از هوش مصنوعی ستون فقرات مدیریت بحران خشکسالی خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی سازمان هواشناسی کشور، محمدی در بخش دیگری از صحبت‌های خود ابراز امیدواری کرد که این نشست آغازی برای همکاری‌های علمی و فنی بیشتر در حوزه مدیریت بحران خشکسالی در کشور و منطقه باشد.

انتهای پیام/