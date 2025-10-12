نحوه تبلیغات؛ دردسر فروشندگان پوشاک زنانه در اینستاگرام/ کارگروه مد و لباس: با دادستانی کل کشور در تعامل هستیم

به گزارش خبرنگار ایلنا، روند نظارت بر نحوه تبلیغات در کسب‌وکارهای آنلاین برای برخی فعالان این حوزه دردساز شده است. دردسری که بر سر پوشش مانکن و مدل‌هایی که لباس تبلیغ می‌کند، حاصل شده است. یک فروشنده آنلاین پوشاک زنانه بعد از ۱۰ سال کسب تجربه در حوزه فروش آنلاین لباس با ایرادات وارده از سوی کارگروه ساماندهی مد و لباس مواجه شده و از این رهگذر بیش از یک سال است که به دلیل تشکیل پرونده از طرف این کارگروه با مشکلات متعددی مواجه هم شده است.

سیم کارتم مسدود شد

او در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا تعریف می‌کند که برای فروش پوشاک زنانه از طریق صفحه اینستاگرامی‌اش با تعدادی از تولیدی‌های عمده کشور همکاری می‌کند. صفحه او در پیج اینستاگرام دارای تعدادی ادمین است، افرادی که از همین طریق کسب روزی می‌کنند. به قول خودش، هم به نوعی کارآفرین است و هم با توجه به جلب مشتری برای تولیدی‌های بزرگ در اقتصاد کشور هم نقشی ولو کوچک ایفا می‌کند: «هیچ اختیاری در حوزه تولید محتوا برای تبلیغ کالاها ندارم و تصاویر را تولیدکنندگان در اختیارم قرار می‌دهند. با این حال شهریور ماه سال گذشته «کارگروه ساماندهی مد و لباس» ایراداتی را به صفحه من وارد دانست، ماجرایی که تا امروز هم همچنان ادامه دارد.»

بعد از مدتی سیم کارت این فروشنده آنلاین قطع می‌شود: «آنطور که به من گفته‌اند این اقدام را دادستانی رشت انجام داده است. سیم کارت دیگری هم به نام من صادر نمی‌شود. با توجه به نداشتن سیم کارت بسیاری از امور زندگی‌ام مختل شده. به دنبال مسدود شدن سیم کارتم، نمی‌توانم از همراه بانک استفاده کنم. پیامک بانکی ندارم و حتی وقتی کارت سوختم گم شد نتوانستم برای گرفتن کارت سوخت دیگری اقدام کنم. حتی موفق نشدم یک سند ضروری را به نام خودم کنم علت اصلی همه این مشکلات هم نداشتن شماره تلفن است.»

به گفته او کارگروه مد و لباس اعلام کرده که باید تعهدنامه‌ای را به دادستانی رشت ارائه دهد تا دادستانی رشت هم پرونده را به دادستانی در تهران ارسال کند: «گفتند در صورت تایید دادستانی در تهران سیم کارتم رفع مسدودیت می‌شود، سوالماکنون این است که چرا با وجود تلاش‌هایم برای رفع ایرادات مطروحه همچنان سیم کارتم قطع است و در مسیرم مانع‌تراشی می‌شود. البته به دادستانی رشت هم مراجعه کرده‌ام اما می‌گویند کارگروه مد و لباس باید من را به دادستانی معرفی کند. کارگروه هم می‌گوید در صورتی در این باره اقدام می‌کند که همه تصاویر صفحه‌ام پاک شود. این درحالیست که برای تولید برخی از تصاویر تبلیغاتی از چهره مدل‌های غیرایرانی استفاده شده و نمی‌دانم چرا باید همه این موارد پاک شود.»

تصاویر تبلیغاتی را تولیدکنندگان برای من ارسال می‌کنند

این فعال حوزه کسب و کار آنلاین، توضیح می‌دهد: «در تصاویر تبلیغاتی که تولیدکنندگان برای من ارسال می‌کنند، از مدل انسانی استفاده می‌شود نه مجسمه. به هر روی استفاده از کلاه بدون روسری و شال یکی از ایراداتی بود که کارگروه مذکور به تبلیغات بارگذاری شده در صفحه من وارد کرد. آن‌ها می‌گفتند نباید موی سر مشخص باشد. یکی دیگر از انتقادات وارده مشخص بودن مچ پای مانکن بود و مسائلی از این دست. آن زمان تعدادی از فیلم‌هایی مورد ایراد را که این کارگروه مشخص کرده بود، پاک کردم. همچنین در حال حاضر بخش‌هایی از بدن را که مشخص باشد«بلور» می‌کنیم. امیدم این است که مشکلات ایجاد شده رفع شود.»

ظاهرا تلاش‌های این فعال اقتصادی، کارگروه مد و لباس را قانع نکرده است: «حالا ایراد می‌گیرند که بلورهایی که روی تصاویر ایجاد می‌کنم کمرنگ است. آن‌ها می‌گویند این موارد خلاف عرف جامعه است. از طرف دیگر می‌گویند تبلیغ لباس توسط مدل نباید در معابر و محیط بیرونی باشد.»

او به این موضوع هم اشاره می‌کند که گاهی قسمت سر مانکن را از تصویر حذف می‌کند و پای مدل هم اگر در فیلم مشخص باشد، بلور می‌کند: «همین هفته گذشته بار دیگر با مسئولان مربوطه در کارگروه مد و لباس صحبت و یادآوری کردم که لباس زنانه می‌فروشم و مشتریان و فالوورهای صفحه من زنان هستند نه مردان. تصاویر اعضای پیج هم در این زمینه گویاست. از طرف دیگر من تاثیری در فرهنگ‌سازی برای جامعه ندارم. حتی تصاویر برخی سلبریتی‌ها و بلاگرها را هم به آن‌ها نشان دادم که مشخص باشد سبک لباس این افراد که اتفاقا در جامعه فرهنگ‌سازی می‌کنند به چه صورت است.»

«چرا با من که صاحب کسب و کار هستم چنین برخوردهایی صورت می‌گیرد در حالیکه سبک و سیاق لباس پوشیدن مردم در جامعه به‌گونه‌ای دیگر است» سوالی که این فعال کسب و کار آنلاین مطرح کرده و عنوان می‌کند: »به من می‌گویند بدن مانکن در تبلیغ مربوط به فروش لباس خواب را بلور کنم. فروش من از آن زمان تا کنون نصف شده زیرا چهره و زیبایی تصویر در فروش موثر است. من نمی‌دانم باید به کدام سازمان صدای اعتراضم را برسانم.»

همکاری کارگروه مد و لباس با دادستانی کل کشور

به دنبال این اعتراض خبرنگار ایلنا با «محسن گرجی» دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور درباره قواعد حاکم بر تبلیغات لباس در فضای مجازی گفتگو کرد.

گرجی در این باره می‌گوید: «تبلیغات در فضای مجازی، در چارچوب ضوابط مصوب، مدیریت و هدایت می‌شود و فروشگاه‌های اینترنتی نیز موظف هستند فعالیت خود را بر اساس همین ضوابط تنظیم کنند. از جمله اسناد مرجع در این زمینه، «دستورالعمل طراحی، تولید، تبلیغ و عرضه پوشاک اجتماعی بانوان» مصوب ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور و همچنین «دستورالعمل شیما» است.

او ادامه می‌دهد: کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در مسیر ساماندهی فعالیت‌های مرتبط با مد و پوشاک در فضای مجازی، همواره در کنار هنرمندان، تولیدکنندگان و کسب‌وکارهای فعال این حوزه است و تلاش می‌کند با درک دغدغه‌های آن‌ها، روند فعالیت‌شان در چارچوب قوانین موجود تسهیل و حمایت شود.

به گفته گرجی کارگروه ساماندهی مد و لباس در تعامل با دادستانی کل کشور و با هدف حمایت، همراهی و تعامل بیشتر با هنرمندان و طراحان فعال در حوزه طرح‌های اصیل و همچنین صیانت از فرهنگ ایرانی-اسلامی سعی در نظارت بر صفحات مجازی دارد: «مرجع رسیدگی به تخلفات صفحات فعال در حوزه مد و لباس در فضای مجازی، معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور است. قانون، اعمال محدودیت برای صفحات متخلف را نه به‌عنوان برخورد، بلکه به عنوان فرصتی برای اصلاح روند فعالیت و بازگشت به مسیر قانونی پیش‌بینی کرده است.»

انتهای پیام/