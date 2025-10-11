خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ورود ۵۷ دستگاه اتوبوس دوکابین به ناوگان بی. آر. تی پایتخت

ورود ۵۷ دستگاه اتوبوس دوکابین به ناوگان بی. آر. تی پایتخت
کد خبر : 1698238
لینک کوتاه کپی شد.

​رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران از حمل ۵۷ دستگاه اتوبوس دوکابین از چین به سمت ایران و ورود این اتوبوس‌ها به خطوط تندروی پایتخت خبر داد.

به گزارش ایلنا، سیدمحمد آقامیری در مورد واردات اتوبوس‌های دوکابین به خطوط بی. آر. تی ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت، اظهار کرد: بر اساس آنچه مقرر شده تا پایان پاییز امسال ۴۰۰ دستگاه اتوبوس دوکابین وارد تهران خواهد شد. 

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران همچنین تصریح کرد: بسته اول این اتوبوس‌ها به تعداد ۵۷ دستگاه از چین به سمت ایران در حال حمل است. 

براساس گزارش سایت شهر، آقامیری خاطرنشان کرد: در کنار واردات اتوبوس‌های برقی و خرید داخلی، اتوبوس‌های تمام دیزلی دوکابین به تدریج به خطوط بی‌آرتی پایتخت اضافه خواهند شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ