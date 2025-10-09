احداث سالن چندمنظوره فرهنگی و ورزشی در روستای فندخت

کاظمی افزود: مدرسه‌سازی از ماندگارترین جلوه‌های نیکوکاری است و اثر مستقیمی بر ارتقای کیفیت آموزش و امید به آینده دارد.

وی ادامه داد: با افتتاح این مدرسه، دانش‌آموزان روستای فندخت از فضای آموزشی استاندارد و مجهز بهره‌مند شده‌اند و زمینه شکوفایی استعدادهای آنان فراهم شده است.

وزیر آموزش و پرورش همچنین اعلام کرد : احداث سالن چندمنظوره فرهنگی و ورزشی در مجاورت مدرسه هاله صمیمی در دستور کار وزارتخانه قرار دارد و تجهیزات آموزشی این مدرسه نیز به زودی تکمیل خواهد شد.