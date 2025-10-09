خبرگزاری کار ایران
وزیر آموزش و پرورش خبر داد؛

احداث سالن چندمنظوره فرهنگی و ورزشی در روستای فندخت

احداث سالن چندمنظوره فرهنگی و ورزشی در روستای فندخت
وزیر آموزش و پرورش، از برنامه وزارتخانه برای ساخت سالن چندمنظوره فرهنگی و ورزشی در مجاورت مدرسه ابتدایی «هاله صمیمی» در روستای فندخت شهرستان زیرکوه خبر داد و تأکید کرد: این پروژه در راستای توسعه عدالت آموزشی و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای دانش‌آموزان مناطق روستایی انجام می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش در آیین افتتاح مدرسه شش‌کلاسه هاله صمیمی با مساحت ۵۵۰ مترمربع و اعتبار ۱۱۰ میلیارد ریال که در روستای فندخت شهرستان زیرکوه با مشارکت خیر احداث شده، اظهار کرد: دولت چهاردهم با تکیه بر همکاری مردم و خیران، گام‌های مؤثری در نوسازی و تجهیز فضاهای آموزشی در سراسر کشور برداشته است.

کاظمی افزود: مدرسه‌سازی از ماندگارترین جلوه‌های نیکوکاری است و اثر مستقیمی بر ارتقای کیفیت آموزش و امید به آینده دارد.

وی ادامه داد: با افتتاح این مدرسه، دانش‌آموزان روستای فندخت از فضای آموزشی استاندارد و مجهز بهره‌مند شده‌اند و زمینه شکوفایی استعدادهای آنان فراهم شده است.

وزیر آموزش و پرورش همچنین اعلام کرد : احداث سالن چندمنظوره فرهنگی و ورزشی در مجاورت مدرسه هاله صمیمی در دستور کار وزارتخانه قرار دارد و تجهیزات آموزشی این مدرسه نیز به زودی تکمیل خواهد شد.

