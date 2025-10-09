درخواست فرمانده یگان حفاظت محیط زیست از دادستان کل کشور درباره قضات پروندههای زیستمحیطی
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست از دادستان کل کشور خواستار صدور دستور و مساعدت ویژه در خصوص اختصاص قضات خاصِ پرونده های محیط زیست شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور رسانه سازمان حفاظت محیط زیست حجتالاسلام والمسلمین موحدیآزاد دادستان کل کشور با سرتیپ دوم ستاد رضا رستگار فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست دیدار و گفت وگو کرد. در این جلسه حجتالاسلام والمسلمین موحدیآزاد از تلاشهای سازمان حفاظت محیط زیست بهویژه یگان حفاظت و محیط بانان در کشف جرائم محیط زیستی و سلاحهای غیر مجاز تشکر و قدردانی کرد.
سردار رستگار نیز در جهت تسریع روند پیگیری تخلفات محیط زیستی در فضای حقیقی و مجازی، خواستار صدور دستور و مساعدت ویژه در خصوص اختصاص قضات خاصِ پروندههای محیط زیست همچنین برخوردِ اثرگذار در جامعه با تخلفات در بستر فضای مجازی و کنترل قاچاق و خرید و فروش غیرمجاز حیات وحش شد.
در ادامه فرمانده یگان حفاظت محیط زیست از همکاری و مساعدتهای معاون دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی و کنترل این بستر تشکر و قدردانی کرد.