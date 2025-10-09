رئیس دفتر رئیس جمهور:
توان ملی را برای حل مسائل زیست محیطی گیلان پای کار آوریم
رئیس دفتر رئیس جمهور، با اشاره به آمار بالای ورود مسافر به استان، گفت: باید توان و ظرفیتهای ملی را برای حل مسائل زیست محیطی گیلان پای کار بیاوریم.
وی افزود: وحدت و انسجام بین نمایندگان، فرمانداران و مدیران با استاندار گیلان برای حل مشکلات پسماند و و فاضلاب و احیای تالاب وجود دارد.
رئیس دفتر رئیس جمهور تصریح کرد: فصل مشترک باقی ماندن این مسئله کمبود منابع ذکر شده است و لذا با تمام ظرفیتی که در تهران وجود دارد به استان کمک میکنیم.
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، حاجی میرزایی خاطرنشان کرد: مسائلی داریم که قابل پیش بینی و پیشگیری است و با وجود منابع مالی محدود، جامعه پویا و انقلابی ایران ظرفیت دارد که مسائل را حل کند. محدودیت منابع، مشکلاتی ایجاد کرده، اما نمیتوانیم در برابر چنین موانعی دست از کار بکشیم و باید افکارمان را روی هم بگذاریم و تبادل ایده و نظر داشته باشیم و همه ظرفیتهای نهفته را فعال کنیم.
وی با تاکید بر اینکه باید توان و ظرفیتهای ملی را برای حل مسائل پسماند، تالاب و فاضلاب پای کار بیاوریم، بیان کرد: با وجود حجم مسافری که به این استان سفر میکنند، می طلبد شرایط و ظرفیتها را ویژه در نظر بگیریم؛ هیچ لحظه تهی از مسئولیت نداریم و باید با اهتمام و تعامل بالا این مسائل و مشکلات را حل کنیم.