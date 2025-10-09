توان ملی را برای حل مسائل زیست محیطی گیلان پای کار آوریم

به گزارش ایلنا، محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهور، امروز پنجشنبه، ۱۷ مهر در شورای برنامه ریزی استان گیلان که با محوریت پروژه های زیربنایی و زیست محیطی برگزار شد، اظهار کرد: رسیدن به اجماع در مورد وجود مسئله، قدم اساسی برای حل مسئله است.

وی افزود: وحدت و انسجام بین نمایندگان، فرمانداران و مدیران با استاندار گیلان برای حل مشکلات پسماند و و فاضلاب و احیای تالاب وجود دارد.

رئیس دفتر رئیس جمهور تصریح کرد: فصل مشترک باقی ماندن این مسئله کمبود منابع ذکر شده است و لذا با تمام ظرفیتی که در تهران وجود دارد به استان کمک می‌کنیم.

به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، حاجی میرزایی خاطرنشان کرد: مسائلی داریم که قابل پیش بینی و پیشگیری است و با وجود منابع مالی محدود، جامعه پویا و انقلابی ایران ظرفیت دارد که مسائل را حل کند. محدودیت منابع، مشکلاتی ایجاد کرده، اما نمی‌توانیم در برابر چنین موانعی دست از کار بکشیم و باید افکارمان را روی هم بگذاریم و تبادل ایده و نظر داشته باشیم و همه ظرفیت‌های نهفته را فعال کنیم.

وی با تاکید بر اینکه باید توان و ظرفیت‌های ملی را برای حل مسائل پسماند، تالاب و فاضلاب پای کار بیاوریم، بیان کرد: با وجود حجم مسافری که به این استان سفر می‌کنند، می طلبد شرایط و ظرفیت‌ها را ویژه در نظر بگیریم؛ هیچ لحظه تهی از مسئولیت نداریم و باید با اهتمام و تعامل بالا این مسائل و مشکلات را حل کنیم.

