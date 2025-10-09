رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مطرح کرد
لزوم پرهیز از بخشینگری در حوزه پسماند و فاضلاب
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: برای مدیریت محیط زیست نیازمند نگاه یکپارچه و پرهیز از بخشینگری در حوزه پسماند و فاضلاب هستیم و اگر تمرکزمان روی بهبود محیط زیست است، باید اقدامات اصولی در حوزه مدیریت پسماند را انجام دهیم.
به گزارش ایلنا، شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست امروز پنجشنبه، ۱۷ مهر در شورای برنامهریزی استان گیلان، با اشاره به ظرفیتهای غنی گیلان، گفت: استان گیلان از ظرفیتهای طبیعی و تنوع زیستی و منابع غنی و محیط زیست ارزشمند بهرهمند است. امیدواریم با توجه به اولویت های زیست محیطی که در استان قائل شدهایم، شاهد بهبود شرایط تالابها باشیم.
وی افزود: مسئله محیط زیست مسئله اساسی استان طرح شده؛ متاسفانه در دهههای گذشته توسعه ناپایدار و بهرهکشی و تخریب محیط زیست اتفاق افتاد و باعث شد با افزایش مشکلات محیط زیستی مواجه شویم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، پسماند، فاضلاب و تالاب انزلی را سه محور اساسی مسائل زیست محیطی گیلان دانست و گفت: برای حل این مشکلات نیازمند اقدامات اساسی هستیم. بحث رسوب گذاری ورود فاضلاب به تالاب نیز از دیگر چالشهاست.
وی با بیان اینکه برای مدیریت محیط زیست نیازمند نگاه یکپارچه و پرهیز از بخشینگری در حوزه پسماند و فاضلاب هستیم، ادامه داد: در موضوع پسماند، سازمان حفاظت محیط زیست یک دستگاه حاکمیتی است و نقش نظارتی دارد و وزارت کشور و سازمان شهرداریها و دهیاری ها نقش اجرایی دارند که ما مسائل اجرایی، همکاری خواهیم کرد.
انصاری با اشاره به لزوم مدیریت پسماند در مبدا با مشارکت مردمی، بیان کرد: برای حل معضل پسماند وآب و فاضلاب میتوانیم از ظرفیتهای مردمی سازمانهای مردم نهاد با محوریت زنان و جوانان بهرهمند شویم. تشکلهای زیست محیطی فعال در گیلان هستند که برای حل معضل پسماند باید از این ظرفیت ها استفاده کنیم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بیان کرد: سازوکارهای اقتصادی را برای پروژهها در نظر بگیریم و اگر پایداری پروژهها را از نظر اقتصادی تامین کنیم، میتواند باعث سرعت بخشی در حل مسائل زیست محیطی شود.
وی ادامه داد: خوشبختانه موضوعات محیط زیستی در صدر مسائل استان است و ما به عنوان سازمان حفاظت محیط زیست، بر روی هر سه محور پسماند، تالاب انزلی و فاضلابهای استان کار می کنیم.
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، انصاری اضافه کرد: گیلان کریدور ارزشمند پرندگان مهاجر است و امیدواریم کمک کنیم وضعیت محیط زیست استان به عنوان مقصد امنی برای گونههای ارزشمند مهاجر، مناسب باشد.