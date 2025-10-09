خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاونت شهرسازی و معماری تأکید کرد:

تکذیبیه| هیچ مجوز تراکمی خارج از ضوابط طرح تفصیلی صادر نمی‌شود

تکذیبیه| هیچ مجوز تراکمی خارج از ضوابط طرح تفصیلی صادر نمی‌شود
کد خبر : 1697761
لینک کوتاه کپی شد.

در پی انتشار تصویری در فضای مجازی در ارتباط با اعطای مجوز ساخت‌وساز یا طبقات مازاد در برخی مناطق شهر، معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران طی اطلاعیه‌ای موارد مطروحه را تکذیب کرد.

به گزارش ایلنا،  در پی انتشار تصویری در فضای مجازی در ارتباط با اعطای مجوز ساخت‌وساز یا طبقات مازاد در برخی مناطق شهر، معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران طی اطلاعیه ای موارد مطروحه را تکذیب کرد.

به گزارش شهر، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

«به اطلاع عموم شهروندان محترم می‌رساند؛

اخیراً تصویر اطلاعیه‌ای در فضای مجازی منتشر شده است که در آن ادعاهایی درباره اعطای مجوز ساخت‌وساز یا طبقات مازاد در برخی مناطق شهر تهران مطرح شده است.

بدین‌وسیله اعلام می‌گردد: اولاً هیچ‌گونه اطلاعیه‌ای با چنین محتوایی از سوی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران صادر یا منتشر نشده است و تصویر منتشرشده کاملاً جعلی و فاقد اعتبار می‌باشد.

ثانیاً اصلِ موضوعِ مطرح‌شده نیز از اساس صحت ندارد و هیچ‌گونه مصوبه، مجوز یا تصمیمی با این مضمون در این معاونت وجود نداشته و ندارد.

تأکید می‌شود تمامی فرآیندها و تصمیم‌گیری‌ها در زمینه صدور پروانه‌های ساختمانی و ضوابط شهرسازی، صرفاً بر اساس طرح تفصیلی مصوب و مصوبات قانونی کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران انجام می‌پذیرد و هرگونه اطلاع‌رسانی یا ادعای خارج از این چارچوب، فاقد وجاهت قانونی است.

از شهروندان گرامی تقاضا می‌شود جهت اطمینان از صحت اخبار و دریافت اطلاعات معتبر، صرفاً از طریق درگاه‌های رسمی شهرداری تهران و ادارات شهرسازی مناطق پیگیری فرمایند.

معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ