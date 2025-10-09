به گزارش ایلنا، در پی انتشار تصویری در فضای مجازی در ارتباط با اعطای مجوز ساخت‌وساز یا طبقات مازاد در برخی مناطق شهر، معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران طی اطلاعیه ای موارد مطروحه را تکذیب کرد.

به گزارش شهر، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

«به اطلاع عموم شهروندان محترم می‌رساند؛

اخیراً تصویر اطلاعیه‌ای در فضای مجازی منتشر شده است که در آن ادعاهایی درباره اعطای مجوز ساخت‌وساز یا طبقات مازاد در برخی مناطق شهر تهران مطرح شده است.

بدین‌وسیله اعلام می‌گردد: اولاً هیچ‌گونه اطلاعیه‌ای با چنین محتوایی از سوی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران صادر یا منتشر نشده است و تصویر منتشرشده کاملاً جعلی و فاقد اعتبار می‌باشد.

ثانیاً اصلِ موضوعِ مطرح‌شده نیز از اساس صحت ندارد و هیچ‌گونه مصوبه، مجوز یا تصمیمی با این مضمون در این معاونت وجود نداشته و ندارد.

تأکید می‌شود تمامی فرآیندها و تصمیم‌گیری‌ها در زمینه صدور پروانه‌های ساختمانی و ضوابط شهرسازی، صرفاً بر اساس طرح تفصیلی مصوب و مصوبات قانونی کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران انجام می‌پذیرد و هرگونه اطلاع‌رسانی یا ادعای خارج از این چارچوب، فاقد وجاهت قانونی است.

از شهروندان گرامی تقاضا می‌شود جهت اطمینان از صحت اخبار و دریافت اطلاعات معتبر، صرفاً از طریق درگاه‌های رسمی شهرداری تهران و ادارات شهرسازی مناطق پیگیری فرمایند.

معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران»

انتهای پیام/