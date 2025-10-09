خبرگزاری کار ایران
ورود رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور به استان گیلان با هدف بررسی چالش‌های زیست محیطی

شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، صبح پنج‌شنبه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴ در جریان سفر کاری خود به استان گیلان، وارد شهر رشت شد. این سفر با هدف بررسی مسائل زیست‌محیطی، شرکت در جلسات راهبردی و دیدار با فعالان حوزه محیط زیست انجام می‌شود.

به گزارش ایلنا، شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، صبح امروز پنج‌شنبه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴، در قالب سفر کاری به استان گیلان وارد شهر رشت شد و مورد استقبال رسمی مسئولان استانی قرار گرفت.
در این مراسم، میرمحمد غراوی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان، فرهاد حسینی طایفه مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، و جمعی از مدیران و مسئولان استان حضور داشتند.
 
این سفر با هدف شرکت در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه و آمایش سرزمین ، دیدار با کارکنان اداره‌کل حفاظت محیط زیست، و نشست با سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی برنامه‌ریزی شده است.
 
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، دکتر انصاری در جریان این سفر، ضمن بررسی وضعیت زیست‌محیطی استان، به گفت‌وگو با سمن ها و فعالان محیط زیست خواهد پرداخت تا راهکارهای مؤثر برای حفظ و بهبود شرایط محیط زیست در گیلان تدوین شود.
 
 

 

