به گزارش ایلنا، شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، صبح امروز پنج‌شنبه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴، در قالب سفر کاری به استان گیلان وارد شهر رشت شد و مورد استقبال رسمی مسئولان استانی قرار گرفت.

در این مراسم، میرمحمد غراوی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان، فرهاد حسینی طایفه مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، و جمعی از مدیران و مسئولان استان حضور داشتند.

این سفر با هدف شرکت در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه و آمایش سرزمین ، دیدار با کارکنان اداره‌کل حفاظت محیط زیست، و نشست با سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی برنامه‌ریزی شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، دکتر انصاری در جریان این سفر، ضمن بررسی وضعیت زیست‌محیطی استان، به گفت‌وگو با سمن ها و فعالان محیط زیست خواهد پرداخت تا راهکارهای مؤثر برای حفظ و بهبود شرایط محیط زیست در گیلان تدوین شود.

