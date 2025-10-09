رئیس سازمان غذا و دارو :
۴۰ درصد تجهیزات سرمایهای پزشکی در داخل کشور تولید میشود
رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر توانمندی و کیفیت بالای تولیدات داخلی در حوزه تجهیزات پزشکی گفت: ۴۰ درصد تجهیزات سرمایهای پزشکی در داخل کشور تولید میشود.
به گزارش ایلنا، مهدی پیرصالحی در آیین افتتاحیه نمایشگاه ایرانمد با اشاره به جایگاه ایران در تولید تجهیزات پزشکی گفت: تجهیزات پزشکی یکی از حوزههایی است که کشور به آن افتخار میکند.
وی افزود: امروز بیش از ۷۰ درصد تجهیزات مصرفی پزشکی و حدود ۴۰ درصد دستگاههای تجهیزات سرمایهای در داخل کشور تولید میشود که این موضوع نشاندهنده همت و توانمندی سرمایه انسانی و صنعتی داخلی است.
پیرصالحی تصریح کرد: بخش عمدهای از تجهیزات مصرفی مورد استفاده در بیمارستانها، چه در حوزه درمان و چه در اعمال جراحی، تولید داخل است. همچنین تعداد شرکتهای فعال در این حوزه چشمگیر است و تعداد IRCهای صادرشده طی سال ۱۴۰۱ تا امروز برای تجهیزات تولیدی از ۱۴ هزار به ۲۸ هزار مورد افزایش یافته است.
وی با تأکید بر اینکه اولویت اصلی در حوزه تجهیزات، کیفیت است، گفت: باید بتوانیم از کیفیت تولیدات ایرانی دفاع کنیم. در نمایشگاه ایرانمد شاهد هستیم که شرکتهای ایرانی با تکیه بر دانش فنی خود، محصولات باکیفیتی ارائه دادهاند و برای کیفیت خود مستندات و گواهیهای معتبر دارند.
رئیس سازمان غذا و دارو تصریح کرد: تجهیزاتی که نیازمند تأییدیههای بالینی هستند، با همکاری تیمهای تخصصی و فعالان حوزه سلامت ارزیابی و تأیید میشوند تا با اطمینان به بازار عرضه شوند. این فرایند با همکاری نزدیک میان بخشهای علمی و صنعتی کشور انجام میشود.
وی با اشاره به بازدیدهای خود از صنایع دانشبنیان در شهرهای قم، اصفهان، مشهد و تهران گفت: در این بازدیدها شاهد تلاش ارزشمند متخصصان و جوانان کشور بودم و از پیشرفتهای آنان احساس افتخار میکنم؛ این میزان رشد و انگیزه در صنایع داخلی خستگی را از تن انسان بیرون میکند.
معاون وزیر بهداشت در ادامه به وضعیت ارزی حوزه سلامت اشاره کرد و افزود: بانک مرکزی در این مدت حمایتهای خوبی از حوزه دارو و تجهیزات پزشکی داشته و ارز مورد نیاز این دو بخش تخصیص داده شده است؛ با این حال، مشکل اصلی، انتقال ارز است و باید موضوع سلامت را با اولویت ویژه دنبال کنیم.
وی ادامه داد: گرچه گفته میشود دارو و تجهیزات پزشکی تحریم نیستند، اما در عمل هیچ مسیر مطمئنی برای انتقال پول وجود ندارد و همین موضوع باعث بروز اختلال در تأمین بهموقع اقلام حیاتی میشود.
پیرصالحی درباره استفاده از برات برای تسهیل مبادلات ارزی گفت: بانک مرکزی با این روش موافقت کرده است، اما ریسک تفاوت نرخ ارز بر دوش شرکتهاست و با نوسانات موجود، این مسئله میتواند چالشبرانگیز باشد.
به گزارش ایفدانا، وی ضمن قدردانی از پیگیریهای مستمر وزیر بهداشت در رفع مشکلات دارو و تجهیزات و تلاش فعالان این عرصه گفت: در شرایط فعلی تأمین ارز دشوار است و باید به همه تلاشگران این حوزه دستمریزاد گفت. امیدوارم با همت همه دلسوزان حوزه سلامت، به سوی ایرانی سالمتر و آیندهای روشنتر گام برداریم.