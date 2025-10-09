۵۱ فقره سرقت در یک پرونده

به گزارش ایلنا، سرهنگ «شکرالله پورخاقان» گفت: با توجه به وقوع چندین مورد سرقت اموال شهروندان از داخل خودروهایشان و همچنین سرقت از ساختمان‌های در حال ساخت در سطح شهرستان، دستگیری عامل این سرقت‌ها توسط ماموران پلیس آگاهی آغاز شد.

وی در ادامه افزود: در این راستا با کار دقیق و اقدامات تخصصی و میدانی صورت گرفته توسط ماموران پلیس آگاهی شهرستان در نهایت متهم اصلی و محل اختفایش شناسایی و طی عملیات ضربتی، سارق دستگیر شد.

به گزارش پلیس، فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا تصریح کرد: متهم در تحقیقات اولیه پلیس به ۴۷ فقره سرقت محتویات داخل خودرو و۴ فقره سرقت از ساختمان‌های نیمه ساز در شهرستان اقرار که پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد.

