هشدار دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت به درمان نادرست کبد چرب

هشدار دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت به درمان نادرست کبد چرب
دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برخی باورهای رایج درباره مصرف مواد غذایی خاص برای درمان کبد چرب را بدون پایه علمی دانست و اعلام کرد: این باورهای نادرست می‌تواند حتی وضعیت سلامت افراد را وخیم‌تر کند.

به گزارش ایلنا، برخی افراد بر این باورند که مصرف دنبه برای مبتلایان به کبد چرب مفید است، در حالی که دنبه حاوی چربی‌های اشباع و کلسترول است و مصرف مداوم آن نه‌تنها سودی ندارد، بلکه می‌تواند موجب التهاب و افزایش آنزیم‌های کبدی در بیماران شود. 

همچنین ترکیب سرکه سفید و عسل نیز درمان کبد چرب نیست. هیچ شواهد علمی مؤیدی برای اثرگذاری این ترکیب بر بهبود استئاتوز یا چربی کبد وجود ندارد. 

مصرف زیاد سرکه ممکن است به دستگاه گوارش آسیب برساند و عسل نیز به‌دلیل داشتن قندهای فروکتوز و گلوکز، در صورت مصرف بیش از حد، به افزایش تری‌گلیسیرید و رسوب چربی در کبد منجر می‌شود. 

بر اساس اعلام دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مصرف چربی‌ها علت اصلی بروز کبد چرب نیست. عامل اصلی تجمع چربی در بافت کبد، دریافت بیش از حد کالری به‌ویژه از طریق کربوهیدرات‌های ساده و تصفیه‌شده مانند نان و برنج سفید و انواع قندهاست. چربی‌های اشباع تنها در مرحله بعدی و از طریق افزایش دریافت کالری، در تشدید بیماری نقش دارند. 

دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در پایان با اشاره به باور غلط دیگر مبنی بر مفید بودن روغن و چربی حیوانی برای کبد تصریح کرد: چربی حیوانی به‌دلیل دارا بودن اسیدهای چرب اشباع، خاصیت التهابی دارد و می‌تواند سبب افزایش آنزیم‌های کبدی شود. تاکنون هیچ مدرک علمی مبنی بر اثر درمانی روغن حیوانی بر کبد چرب گزارش نشده است. 

به گزارش وبدا، دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت تأکید کرد: اصلاح سبک زندگی، کاهش مصرف قند و چربی‌های اشباع، افزایش فعالیت بدنی و مصرف میوه و سبزی تازه، مهم‌ترین راهکارهای علمی و اثبات‌شده برای پیشگیری و کنترل کبد چرب هستند.

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
