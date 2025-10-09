به گزارش ایلنا، کاظمی با تأکید بر نقش راهبردی تعلیم و تربیت در توسعه همه‌جانبه کشور افزود: نگاه دولت به آموزش و پرورش عمیق، تحول‌گرا و مبتنی بر عدالت آموزشی است و رئیس‌جمهور بر ضرورت تحول بنیادین در آموزش و پرورش تأکید دارد.

وی گفت: خراسان جنوبی پیشینه‌ای پرافتخار دارد و مردم این استان، مؤمن، فرهنگی و انقلابی هستند.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به نقش خیرین در مدرسه‌سازی افزود: نهضت مدرسه‌سازی نخستین گام در ارتقای سیستم آموزشی کشور است و خیرین در شش ماه نخست امسال بیش از ۱۷ همت برای این امر کمک کرده‌اند.

وی از استانداردسازی تجهیزات مدارس و به‌روزرسانی نظام آموزشی به‌عنوان گام‌های بعدی وزارتخانه یاد کرد.

کاظمی افزود: دو گام بلند برای کیفیت‌بخشی آموزش برداشتیم و برای معلمان و مدیران مدارس برنامه‌ریزی آموزشی انجام شده است و در حوزه نیروی انسانی نیز جذب نخبگان بدون آزمون را اجرا کردیم.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه بالاترین سرمایه‌گذاری باید در آموزش و پرورش انجام شود، تأکید کرد: سیستم تعلیم و تربیت باید به سمت مهارت‌محوری و آموزش فنی و حرفه‌ای برای رفع معضل اشتغال حرکت کند و از مقطع متوسطه نیز باید دانش‌آموزان با فضای کسب‌وکار آشنا شوند.

کاظمی همچنین به تقویت هویت ملی و دینی در مدارس اشاره کرد و گفت: باید عشق به میهن و باورهای شهدا در دل دانش‌آموزان زنده بماند.

وی همچنین از راه اندازی مدرسه تلویزیونی ایران با بهترین معلمان و تدریس از طریق صداوسیما خبر داد و افزود: توجه به نماز، قرآن، سرود ملی و یادواره شهدا در مراسم آغازین مدارس باید جدی گرفته شود و تعلیم و تهذیب باید در کنار هم باشند.

کاظمی با اشاره به طرح‌های توسعه‌ای وزارتخانه در استان گفت: توسعه پژوهش‌سراها، احداث اردوگاه دانش‌آموزی، بررسی طرح مدرسه اجتماعی خراسان جنوبی و حمایت از مناطق کم‌برخوردار در بخش تغذیه از جمله برنامه‌های ماست.

وی همچنین از تخصیص اعتبارات جدید برای خراسان جنوبی خبر داد و گفت: ۱۰ میلیارد تومان برای سیستم گرمایشی، ۲۰ میلیارد تومان برای هوشمندسازی در نظر گرفته شده و ۵۰۰ میلیارد تومان برای بودجه آموزش و پرورش سال آینده اختصاص می‌یابد.

به گزارش صدا و سیما، وزیر آموزش و پرورش در ورود خود به بیرجند با اشاره به اهمیت آموزش و توسعه فضای آموزشی گفت: هدف ما از سفر به خراسان جنوبی بررسی مشکلات و چالش‌های آموزشی و رفع آن است.

