مدیران خودرو
متهم با ۲۶ فقره سرقت دستگیر شد

متهم با ۲۶ فقره سرقت دستگیر شد
جانشین فرمانده انتظامی شهر مشهد از دستگیری متهم به سرقت قطعات خودرو با ۲۶ فقره سرقت خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ عباسعلی دهقانی گفت: شب گذشته ماموران انتظامی کلانتری میدان جهاد هنگام گشت زنی در حوزه استحفاظی به راننده یک دستگاه پژو ۴۰۵ پلاک مخدوش که در اطراف خودروهای پارک شده پرسه می‌زدند مشکوک و بلافاصله برای بررسی بیشتر وارد عمل شدند. 

وی افزود: مظنون به سرقت به محض مشاهده پلیس از محل متواری که با سرعت عمل ماموران انتظامی دستگیر و در بازرسی از خودرو ۲ دستگاه ضبط و پخش خودرو و تعدادی آچارآلات مسروقه کشف کردند. 

این مقام انتظامی تصریح کرد: در بررسی بیشتر پلاک خودرو مشخص شد خودرو پژو چند روز پیش در محدوده خیابان محتشمی به سرقت رفته است. 

سرهنگ دهقانی گفت: متهم که اعتیاد به مواد مخدر دارد پس از انتقال به مقر انتظامی در بازجوئی و مواجهه با ادله پلیس و مستندات کشف شده به ۲۶ فقره سرقت قطعات خودرو در حوزه استحفاظی کلانتری میدان جهاد، سناباد و احمدآباد اعتراف کردند. 

به گزارش پلیس، جانشین فرمانده انتظامی شهر مشهد اظهار داشت: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

 

