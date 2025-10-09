متهم با ۲۶ فقره سرقت دستگیر شد

به گزارش ایلنا، سرهنگ عباسعلی دهقانی گفت: شب گذشته ماموران انتظامی کلانتری میدان جهاد هنگام گشت زنی در حوزه استحفاظی به راننده یک دستگاه پژو ۴۰۵ پلاک مخدوش که در اطراف خودروهای پارک شده پرسه می‌زدند مشکوک و بلافاصله برای بررسی بیشتر وارد عمل شدند.

وی افزود: مظنون به سرقت به محض مشاهده پلیس از محل متواری که با سرعت عمل ماموران انتظامی دستگیر و در بازرسی از خودرو ۲ دستگاه ضبط و پخش خودرو و تعدادی آچارآلات مسروقه کشف کردند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: در بررسی بیشتر پلاک خودرو مشخص شد خودرو پژو چند روز پیش در محدوده خیابان محتشمی به سرقت رفته است.

سرهنگ دهقانی گفت: متهم که اعتیاد به مواد مخدر دارد پس از انتقال به مقر انتظامی در بازجوئی و مواجهه با ادله پلیس و مستندات کشف شده به ۲۶ فقره سرقت قطعات خودرو در حوزه استحفاظی کلانتری میدان جهاد، سناباد و احمدآباد اعتراف کردند.

به گزارش پلیس، جانشین فرمانده انتظامی شهر مشهد اظهار داشت: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

