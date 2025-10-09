خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا خبر داد:

تسهیلات ویژه برای مشمولان دارای اضافه خدمت

تسهیلات ویژه برای مشمولان دارای اضافه خدمت
کد خبر : 1697698
لینک کوتاه کپی شد.

علیدوست رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: برخی مشمولان به دلیل تأخیر در معرفی، مشمول اضافه‌خدمت می‌شدند. برای رفع این مشکل، در این ایام تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته و اضافه‌خدمت‌های چندروزه آن‌ها رفع شد.

به گزارش ایلنا، سازمان وظیفه عمومی فراجا اعلام کرد: سه خدمت سازمان نظام وظیفه به‌صورت برخط (آنلاین) ارائه می‌شود. این خدمات شامل ثبت معافیت تحصیلی، دریافت گواهی معافیت و ثبت درخواست معافیت دانشجویان دانشگاه‌های خارج از کشور است که هم‌اکنون از طریق سامانه سخا امکان‌پذیر شده است. 

به گزارش صدا و سیما، علیدوست رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: برخی مشمولان به دلیل تأخیر در معرفی، مشمول اضافه‌خدمت می‌شدند. برای رفع این مشکل، در این ایام تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته و اضافه‌خدمت‌های چندروزه آن‌ها رفع شد. همچنین برای مشمولان متأهل و دارای فرزند تلاش شد تا در اعزام‌های آبان و ماه‌های آتی، به یگان‌هایی نزدیک به محل سکونت خانواده‌شان اختصاص یابند تا بعد از دوره آموزش بتوانند در شهر محل زندگی همسرشان خدمت کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ