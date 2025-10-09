تسهیلات ویژه برای مشمولان دارای اضافه خدمت

به گزارش ایلنا، سازمان وظیفه عمومی فراجا اعلام کرد: سه خدمت سازمان نظام وظیفه به‌صورت برخط (آنلاین) ارائه می‌شود. این خدمات شامل ثبت معافیت تحصیلی، دریافت گواهی معافیت و ثبت درخواست معافیت دانشجویان دانشگاه‌های خارج از کشور است که هم‌اکنون از طریق سامانه سخا امکان‌پذیر شده است.

به گزارش صدا و سیما، علیدوست رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: برخی مشمولان به دلیل تأخیر در معرفی، مشمول اضافه‌خدمت می‌شدند. برای رفع این مشکل، در این ایام تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته و اضافه‌خدمت‌های چندروزه آن‌ها رفع شد. همچنین برای مشمولان متأهل و دارای فرزند تلاش شد تا در اعزام‌های آبان و ماه‌های آتی، به یگان‌هایی نزدیک به محل سکونت خانواده‌شان اختصاص یابند تا بعد از دوره آموزش بتوانند در شهر محل زندگی همسرشان خدمت کنند.

