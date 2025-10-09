خبرگزاری کار ایران
مشاور وزیر علوم تاکید کرد:

لزوم ارائه راهکارهای علمی و عملی از سوی دانشگاه‌ها برای حل چالش‌های کشور

لزوم ارائه راهکارهای علمی و عملی از سوی دانشگاه‌ها برای حل چالش‌های کشور
مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی و روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر نقش دانشگاه در حل مسائل جامعه افزود: انتظار جامعه از دانشگاه صرفاً تربیت دانشجو نیست؛ بلکه باید در جهت ارائه راهکارهای علمی و عملی برای حل چالش‌های کشور، از جمله در حوزه محیط‌زیست، خاک و منابع طبیعی گام بردارد.

به گزارش ایلنا، سید احمدرضا خضری، در آیین تکریم و معارفه رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان اظهار داشت: آذربایجان سرفراز، خاستگاه نخستین شهر دانشگاهی است و دانشگاه شهید مدنی دومین دانشگاه بزرگ این خطه به شمار می‌رود. این دانشگاه با بیش از ۷۵۰۰ دانشجو، ۲۸۰ عضو هیئت علمی و حدود ۲۰۰ کارمند، در موقعیتی راهبردی قرار گرفته و در طول بیش از سه دهه فعالیت، منشأ اثرات علمی و اجتماعی چشمگیری بوده است. 

