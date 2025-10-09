گردوغبار، از دردهای بزرگ خوزستان است

به گزارش ایلنا، سمیه رفیعی در نشست بررسی مسائل زیست‌محیطی منطقه آزاد اروند که در حاشیه سفر به استان خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: با وجود هزینه‌های قابل‌توجه در سال‌های اخیر، هنوز بخش عمده‌ای از مشکلات زیست‌محیطی خوزستان پابرجاست و لازم است میزان اعتبارات تخصیص‌یافته در بخش‌هایی مختلف مشخص شود، چرا که اثربخشی مورد انتظار را رخ نداده است.

وی با تأکید بر ضرورت نظارت بر نحوه اجرای پروژه‌های زیست‌محیطی افزود: اگر قرار است در این زمینه اقدامی صورت گیرد، باید شفافیت مالی و نظارت دقیق بر روند هزینه‌کرد بودجه‌ها در اولویت قرار گیرد. در این خصوص اقداماتی آغاز شده و موضوع به‌صورت مستمر از سوی کمیسیون در حال پیگیری است.

رفیعی با اشاره به گزارش‌های مستندی که از انحراف در مصرف برخی بودجه‌های زیست‌محیطی حکایت دارد، تصریح کرد: متأسفانه بخشی از اعتبارات در مسیر اصلی خود هزینه نشده و این امر با روح عدالت و حق مردم نجیب و صبور خوزستان در تضاد است.

نماینده تهران، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با ابراز نگرانی از وضعیت رودخانه اروند گفت: مسائل زیست‌محیطی این رودخانه برای ما بسیار حائز اهمیت است و باید با تخصیص بودجه کافی و اجرای طرح‌های علمی، مشکلات آن برطرف شود.

به گزارش خانه ملت، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در پایان خاطرنشان کرد: تدوین طرح جامع پسماند با محوریت منطقه آزاد اروند از مصوبات اصلی این نشست خواهد بود و اجرای دقیق آن می‌تواند گام مؤثری در بهبود شرایط زیست‌محیطی جنوب کشور باشد.

