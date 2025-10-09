هوای تهران نارنجی شد

به گزارش ایلنا، میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون روی عدد ۱۱۵ و در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت.

میانگین کیفیت هوا هم‌اکنون با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون ۱۰۱ و در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضعیت پاک، ۱۱۲ روز قابل قبول، ۷۲ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، . ۸ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.

