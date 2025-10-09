هوای تهران نارنجی شد
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هماکنون (۱۷ مهرماه) در شرایط ناسالم برای گروههای حساس است.
به گزارش ایلنا، میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون روی عدد ۱۱۵ و در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار داشت.
میانگین کیفیت هوا هماکنون با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون ۱۰۱ و در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس است.
از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضعیت پاک، ۱۱۲ روز قابل قبول، ۷۲ روز ناسالم برای گروههای حساس، . ۸ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.