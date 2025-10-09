مردم برای درمان سکته مغزی به این بیمارستان ها مراجعه نکنند

«بابک زمانی» رئیس انجمن سکته مغزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره این مساله که سن متوسط سکته مغزی در ایران نسبت به آمار جهانی ۱۰ سال کمتر است، گفت: یکی از مسائلی که منجر به تشخیص بیشتر سکته مغزی در کشور می‌شود، افزایش اطلاعات است. مورد دیگر این است که ریسک فاکتورها به مقداری بیشتری افزایش یافته است که می‌تواند به دلیل کاهش فعالیت فیزیکی باشد.

وی افزود: آمار دقیقی که به طور قطع نشان دهد که سن ابتلا به سکته مغزی در ایران کاهش یافته، وجود ندارد چون آمار قطعی در ایران در سیستم ثبت بیماری‌ها وجود ندارد و بیماری‌ها ثبت نمی‌شوند. افزایش سکته مغزی که در کشور گزارش می‌شود، مشاهداتی است که خود افراد دارند، ممکن است نشان‌دهنده این باشد که تشخیص سکته مغزی بیشتر شده و آگاهی در ارتباط با این بیماری افزایش پیدا کرده است.

ارتباط سکته مغزی با مسائل روحی و استرس، جزو خرافات است

زمانی خاطرنشان کرد: به طور کلی، مسائل استرس و روحی روانی به هیچ وجه نمی‌توانند منجر به سکته مغزی شود و بیشتر جنبه جسمی دارند. ارتباط سکته مغزی با مسائل روحی و استرس، جزو خرافات است.

او افزود: استرس موجب بالا رفتن فشار خون و در نتیجه سکته می‌شود. در واقع، فشار خون بالا باعث سکته مغزی می‌گردد. اکنون این سکته‌ها می‌توانند علائم متفاوتی داشته باشند، زیرا همه افراد علائم کلاسیک مانند فلج دست و پا ندارند.

رئیس انجمن سکته مغزی خاطر نشان کرد: همچنین آلودگی هوا می‌تواند به‌ویژه در افرادی که مشکلات قلبی و ریوی دارند، ریسک سکته مغزی را افزایش دهد. این خود یکی از عوامل مهمی است که می‌تواند تشدیدکننده باشد.

به گفته وی برای سنین پایین، مانند نوجوانان و کودکان، سلامتی مغز اهمیت بالایی دارد، اما در سنین پایین خطر سکته مغزی متعارف نیست. سکته مغزی قابل درمان است و اگر درمان در چهار ساعت و نیم اول انجام شود، می‌تواند مؤثر باشد. این درمان تنها در مراکز خاصی امکان‌پذیر است، مانند بیمارستان دولتی وابسته به مراکز دانشگاهی.

زمانی در ادامه تصریح کرد: وقتی فردی دچار سکته مغزی می‌شوند، افراد باید به شماره ۱۱۵ زنگ بزنند و به هیچ وجه خودشان بیمار را منتقل نکنند. همچنین، در خصوص جایی که راننده آمبولانس باید بیمار را ببرد، نباید بحثی صورت گیرد.

او افزود: متأسفانه، در درمان سکته مغزی، شمال تهران از سایر مناطق عقب‌تر است زیرا مردم از این موضوع آگاه نیستند. بیمارستان‌های خصوصی که افراد پول می‌دهند تا خدمات بهتری دریافت کنند، معمولاً امکانات کافی برای درمان سکته مغزی حاد ندارند. در نتیجه، آگاهی مردم از این موضوع بسیار مهم است.

به گفته وی، مشکل دیگر این است که بسیاری از افراد در آمبولانس تصمیم می‌گیرند که بیمار را به کجا ببرند، که این می‌تواند منجر به تأخیر در درمان شود. بنابراین، آموزش و آگاهی مردم در خصوص مراکز درمانی مناسب و نحوه تماس با خدمات اضطراری بسیار مهم است تا بتوانند به درمان به‌موقع دسترسی پیدا کنند.

این متخصص مغز و اعصاب با بیان اینکه در شمال شهر تهران، درمان سکته مغزی حاد در بیمارستان‌های خصوصی به خوبی انجام نمی‌شود، گفت: بیمارستان‌های بزرگی مانند دو بیمارستان قلب تهران، بیمارستان میلاد، بیمارستان شرکت نفت و بیمارستان بانک ملی به علاوه سایر بیمارستان‌های خصوصی قادر به ارائه درمان سکته مغزی حاد نیستند. به همین دلیل، مردم باید از مراجعه به بیمارستان‌هایی که امکانات لازم را ندارند، خودداری کنند.

وی گفت: اگر کسی در زمان سکته مغزی به یکی از این بیمارستان‌ها برود، احتمالاً درمان مناسب را از دست خواهد داد و زمان طلایی برای درمان را هدر می‌دهد. بنابراین، آگاهی و انتخاب درست بیمارستان بسیار حیاتی است.

در درمان سکته مغزی هنوز به سطح استانداردهای جهانی نرسیده‌ایم

زمانی اظهار کرد: در شهرستان‌ها، وضعیت درمان سکته مغزی نسبت به گذشته به مراتب بهتر شده است. اکنون امکانات درمانی در شهرستان‌ها نسبت به یک دهه پیش به طور قابل توجهی بهبود یافته است. اما هنوز هم این امکانات با آنچه در کشورهای پیشرفته مانند آمریکا وجود دارد، فاصله زیادی دارد.

وی در پایان گفت: اگرچه در ایران پیشرفت‌هایی در درمان سکته مغزی صورت گرفته، اما هنوز به سطح استانداردهای جهانی نرسیده‌ایم. به عبارت دیگر، هرچقدر که در داخل کشور امکانات بهتر شده، کشورهای دیگر نیز در زمینه پیشرفت‌های پزشکی در حال پیشرفت هستند و فاصله ما همچنان با آن‌ها قابل توجه است. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت ادامه بهبود و توسعه سیستم‌های درمانی در کشور است.

