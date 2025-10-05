مرگ یک فوک خزری دیگر + فیلم

به گزارش ایلنا، گزارش‌های متعددی از تلفات فوک خزری از ابتدای امسال تاکنون در سواحل مازندران منتشر شده است، تلفاتی که به گفته کارشناسان بخش عمده آن در آب‌های شمالی خزر رخ می‌دهد و لاشه‌ها با جریان‌های آبی به سواحل ایران منتقل می‌شوند.

سازمان محیط زیست اعلام کرد از ابتدای فروردین تا اوایل مهرماه امسال، لاشه ۵۴ قلاده فوک خزری در نوار ساحلی شمال کشف شد که حدود ۷۰ درصد این تلفات در سواحل استان مازندران، ۲۳ تا ۲۴ درصد در گیلان و یک تا دو درصد در سواحل استان گلستان مشاهده شده است.

ویژگی مهم لاشه‌های مشاهده شده این است که تقریباً تمامی آن‌ها در شرایطی به سواحل ایران رسیده‌اند که دست کم یکی دو هفته از مرگشان گذشته بود، موضوعی که نشان می‌دهد مرگ این جانوران در آب‌های تحت حاکمیت ایران رخ نداده و احتمالاً در مناطق شمالی دریای خزر اتفاق افتاده است و سپس لاشه‌ها بر اثر جریان‌های آبی به سواحل ما منتقل شده‌اند.

به گزارش صدا و سیما، مشاهدات نشان می‌دهد این جانوران در تور‌های صیادی گرفتار نشده یا با قایق و اجسام سخت برخورد نکردند و نشانه‌ای از تلف شدن بر اثر دخالت انسانی دیده نمی‌شود و کاهش منابع غذایی، حضور گونه‌های مهاجم کیلکا کاهیان، آلودگی دریا، تغییرات دمایی و کاهش ورودی رودخانه ها، شرایط زیستگاه فوک خزری را به مرز‌های ب نگران کننده‌ای رسانده است.

جمهوری اسلامی ایران در راستای حفاظت از فوک خزری از سال ۱۴۰۳ برنامه اقدام ملی را تدوین و اجرایی و پنج ایستگاه ساحلی برای مراقبت، نگهداری و مطالعه در استان‌های ساحلی دریای خزر تأسیس کرده است.

فوک خزری تنها پستاندار دریای خزر و از گونه‌های شاخص تنوع زیستی این پهنه آبی است که تلف شدن سریالی آن می‌تواند زنگ خطری برای حیات بزرگترین دریاچه جهان باشد.

