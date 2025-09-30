به گزارش ایلنا، این مراسم با حضور آیت‌الله مروی تولیت آستان قدس رضوی، سالار قاسمی معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور و مصطفی اسدی مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی در جوار شریف ثامن‌الحجج (ع) برگزار شد.

سالار قاسمی، رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، در این آیین ضمن قدردانی از متولیان آستان قدس رضوی برای این حرکت خیر، اظهار داشت: «به برکت امام رضا (ع)، امروز دانش‌آموزانی که از نعمت کامل شنوایی برخوردار نبودند، هدیه ارزشمندی را از امام هشتم (ع) دریافت کردند تا مسیر تحصیل و زندگی برای آنان هموارتر شود.»

معاون وزیر آموزش و پرورش افزود: «هرکس به قرآن متمسک شود، عاقبت بخیر خواهد شد و آموزش و پرورش استثنایی نیز از دیرباز، مسیر خدمت خود را با نور این کتاب آسمانی آغاز کرده است.»

وی با اشاره به تاریخچه تعلیم و تربیت ناشنوایان در کشور، یادآور شد: «مرحوم باغچه‌بان، بنیانگذار نخستین مدرسه ناشنوایان در ایران، در ابتدا آموزش قرآن را با روش خاص خود برای این عزیزان آغاز کرد و به برکت همین کار و تکیه بر قرآن، منشأ تحولات بزرگ و بنیادین در زندگی دانش‌آموزان ناشنوا شد.»

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، این مراسم در ادامه فعالیت‌های مستمر آستان قدس رضوی در زمینه محرومیت‌زدایی و حمایت از اقشار خاص جامعه برگزار شد و ده‌ها دانش‌آموز کم‌شنوا و ناشنوا، سمعک‌های جدید خود را دریافت کردند.

