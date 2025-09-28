آمادگی کامل کادر سلامت در مقابله با تهدیدات

به گزارش ایلنا، محمدرضا ظفرقندی روز یکشنبه ۶ مهر در همایش «در امتداد ایثار» که به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تجلیل از قهرمانان مقاومت ملی کادر سلامت در جنگ ۱۲ روزه برگزار شد، با اشاره به اهمیت شخصیت و هویت ملی مردم در شکل‌گیری کشور، افزود: کشورها با مرزهای جغرافیایی تعیین نمی‌شوند بلکه با ایثار و فداکاری مردم شناخته می‌شوند.

وی با بیان اینکه جنگ هشت ساله، هدفی فراتر از اشغال یک هفته‌ای تهران داشت و توسط برخی کشورها حمایت می‌شد، خاطرنشان کرد: در آن دوران تیم پزشکی با تلاش بی‌وقفه توانست فاصله بین خط مقدم و بیمارستان‌های صحرایی را به ۲۰ دقیقه کاهش دهد.

ظفرقندی ادامه داد: جامعه پزشکی که در هشت سال دفاع مقدس افتخار آفرید، همان‌ها در جنگ ۱۲ روزه نیز حضور داشتند و هیچ کمبودی در نیرو، تجهیزات و دارو احساس نشد.

وزیر بهداشت با اشاره به آمادگی کامل کادر سلامت برای مقابله با تهدیدات، اظهار داشت: با وجود غافلگیری در جنگ ۱۲ روزه، اکنون با برگزاری مانورها و تمرینات، آمادگی کامل داریم.

وی همچنین تاکید کرد: بیشترین تعداد مجروحان در این دوره در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درمان شده‌اند و تمامی موارد به دقت پیگیری شد.

ظفرقندی با اشاره به تفاوت‌های جنگ هشت‌ساله و جنگ ۱۲ روزه که جنگی تکنولوژیک بود، افزود: مهم‌ترین عامل پیروزی در هر دو مقاومت، حضور و حمایت مردم بود که باید به آن احترام گذاشت و از مردم حمایت کنیم.

وی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره تأثیر تحریم‌ها بر حوزه دارو و تجهیزات پزشکی گفت: اگرچه تحریم‌ها به صورت رسمی دارو و تجهیزات پزشکی را شامل نمی‌شوند، اما به دلیل مشکلات در تبادلات مالی و حمل‌ونقل، تأمین دارو متاثر شده است.

به گزارش وبدا، وزیر بهداشت افزود: با تلاش‌های مستمر توانستیم کمبودها را جبران کنیم و برنامه‌ریزی شده که کمبود داروهای استراتژیک و بحرانی در آینده به وجود نیاید.

