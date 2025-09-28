آغاز حمایت تحصیلی از ۶۴۰ هزار دانشآموز تحت پوشش سازمان بهزیستی
رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به انعقاد تفاهمنامه با بنیاد علوی برای هدایت و پیشرفت تحصیلی کودکان و نوجوانان و پیشگیری از افت تحصیلی و بازماندگی از تحصیل گفت: از ۱۲ مهرماه، برنامه رسماً در سراسر کشور برای تمامی افراد ۶ تا ۱۹ سال تحت پوشش سازمان بهزیستی به تعداد ۶۴۰ هزار نفر اجرا خواهد شد.
به گزارش ایلنا، آرزو ذکاییفر- رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی اظهار کرد: یکی از مؤلفههای کلیدی در توانمندسازی فردی و اجتماعی، آموزش و تحصیل است، در واقع آموزش و تحصیل بهعنوان موتور محرک توانمندسازی عمل میکند زیرا فرد را از وابستگی به خودکفایی میرساند و جامعه را از رکود به پویایی هدایت میکند.
وی افزود: آموزش و تحصیل زمینهساز برابری فرصتها در جامعه و پایهای برای کارآفرینی و نوآوری است. بر همین اساس، یکی از فعالیتها و ماموریتهای اصلی سازمان، حمایت از دانشآموزان و دانشجویان تحت پوشش است.
به گفته ذکاییفر، در راستای هدایت و پیشرفت تحصیلی کودکان و نوجوانان و پیشگیری از افت تحصیلی و بازماندگی از تحصیل، تفاهمنامه همکاری با بنیاد علوی منعقد شد. این تفاهمنامه تا پایان فرآیند تحصیلی هر دانشآموز ادامه خواهد داشت و شامل مراحل غربالگری و سطحبندی دانشآموزان و مراکز تخصصی بر اساس وضعیت تحصیلی و رشته تحصیلی، تعیین پشتیبان آموزشی برای هدایت تحصیلی و برنامهریزی درسی است.
به گزارش روابطعمومی و امور بینالملل سازمان بهزیستی کشور، وی ادامه داد: کارگروه اجرایی این تفاهمنامه روز یکشنبه مورخ ۶ مهرماه برگزار شد و از ۱۲ مهرماه، برنامه رسماً در سراسر کشور برای تمامی افراد ۶ تا ۱۹ سال تحت پوشش به تعداد ۶۴۰ هزار نفر اجرا خواهد شد.