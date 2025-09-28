هشدار نارنجی بارش در گیلان
روابط عمومی سازمان امدادونجات جمعیت هلالاحمر، با ورود موج جدید بارشها به کشور و شدت گرفتن بارندگیها در استان گیلان، نیروهای عملیاتی این سازمان در آمادهباش کامل قرار گرفتند.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی سازمان امدادونجات جمعیت هلالاحمر اعلام کرد: بارش شدید باران در استان گیلان با هشدار نارنجی همراه است و هموطنان باید در ترددهای جادهای و حضور در حاشیه رودخانهها نهایت احتیاط را داشته باشند.
بر اساس این گزارش بارشها با شدت کمتر در استانهای مازندران، ارتفاعات تهران، البرز، قزوین، زنجان، اردبیل و آذربایجان ادامه خواهد داشت که احتمال روانآب، سیلاب محلی و لغزندگی جادهها را به همراه دارد، و پیشبینیها نشان میدهد روز یکشنبه بارش در گیلان کاهش یافته و سطح هشدار به زرد تنزل پیدا میکند، با این حال از روز چهارشنبه موج جدیدی از بارشها مناطق ساحلی دریای خزر را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر با تأکید بر آمادهباش کامل نیروهای عملیاتی در سراسر استانهای درگیر بارش به هموطنان توصیه کرد از سفرهای غیرضروری به مناطق شمالی و کوهستانی خودداری کنند و در صورت نیاز به خدمات امدادی میتوانند با شماره ۱۱۲ ندای امدادونجات تماس بگیرند.