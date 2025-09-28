خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشدار نارنجی بارش‌ در گیلان

هشدار نارنجی بارش‌ در گیلان
کد خبر : 1692742
لینک کوتاه کپی شد.

روابط عمومی سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر، با ورود موج جدید بارش‌ها به کشور و شدت گرفتن بارندگی‌ها در استان گیلان، نیروهای عملیاتی این سازمان در آماده‌باش کامل قرار گرفتند.

به گزارش ایلنا، روابط‌ عمومی سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر اعلام کرد: بارش شدید باران در استان گیلان با هشدار نارنجی همراه است و هموطنان باید در ترددهای جاده‌ای و حضور در حاشیه رودخانه‌ها نهایت احتیاط را داشته باشند.

بر اساس این گزارش بارش‌ها با شدت کمتر در استان‌های مازندران، ارتفاعات تهران، البرز، قزوین، زنجان، اردبیل و آذربایجان ادامه خواهد داشت که احتمال روان‌آب، سیلاب محلی و لغزندگی جاده‌ها را به همراه دارد، و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد روز یکشنبه بارش در گیلان کاهش یافته و سطح هشدار به زرد تنزل پیدا می‌کند، با این حال از روز چهارشنبه موج جدیدی از بارش‌ها مناطق ساحلی دریای خزر را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر با تأکید بر آماده‌باش کامل نیروهای عملیاتی در سراسر استان‌های درگیر بارش‌ به هموطنان توصیه کرد از سفرهای غیرضروری به مناطق شمالی و کوهستانی خودداری کنند و در صورت نیاز به خدمات امدادی می‌توانند با شماره ۱۱۲ ندای امدادونجات تماس بگیرند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی