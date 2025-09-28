خبرگزاری کار ایران
آغاز فرایند پیش ثبت‌نام حج تمتع در نیمه دوم مهرماه

آغاز فرایند پیش ثبت‌نام حج تمتع در نیمه دوم مهرماه
سازمان حج و زیارت اعلام کرد: پیش ثبت نام از متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۵ از نیمه دوم مهر ماه آغاز خواهد شد و متقاضیان می توانند براساس اولویت، فرایند پیش ثبت نام را انجام دهند.

به گزارش ایلنا  از پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت؛ فرایند پیش ثبت نام از متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۵ از نیمه دوم مهر ماه کلید خواهد خورد و اولویت ها طی اطلاعیه ای در روزهای آتی اعلام خواهد شد و متقاضیان می توانند در سامانه پنجره واحد سازمان نسبت به پیش ثبت نام اقدام کنند.

فرایند پیش ثبت‌نام از افراد دارای اولویت تشرف به حج تمتع سال ۱۴۰۵ با مراجعه واجدین شرایط به سامانه: my.haj.ir و به‌صورت غیرحضوری است و متقاضیان می توانند از اولویت تشرف خود از طریق این درگاه مطلع شوند.

تمامی دارندگان فیش ثبت نامی حج تمتع علی الخصوص متقاضیان اعزام به حج تمتع سال آتی (۱۴۰۵) باید از هم اکنون به سامانه یاد شده مراجعه و نسبت به تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات فردی خود اقدام کرده و آمادگی کامل برای تشرف به حج تمتع را کسب کنند.

