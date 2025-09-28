کشف ۱۳۰ تن برنج تقلبی

به گزارش ایلنا از پلیس، سردار «حسن مفخمی شهرستانی» اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان بابل در انجام تحقیقاتی از دپوی مقادیری برنج تقلبی در انبار پنج واحد صنفی، مطلع شدند و برنامه ریزی لازم برای بررسی موضوع را آغاز کردند.

وی افزود: در تکمیل تحقیقات پلیس مشخص شد که متصدیان این واحد‌های صنفی مقادیری برنج مرغوب را با برنج‌های نامرغوب خارجی مخلوط و قصد عرضه آن در بازار به عنوان برنج مرغوب ایرانی را دارند.

فرمانده انتظامی استان مازندران یادآور شد: با شناسایی این محل‌ها و با هماهنگی انجام شده با مرجع قضائی، از این انبارها، بازرسی و مقدار ۱۳۰ تن برنج تقلبی کشف شد.

سردار مفخمی با بیان اینکه ارزش برنج‌های مکشوفه از سوی کارشناسان بالغ بر ۲۶۰ میلیارد ریال ارزیابی شد، خاطر نشان کرد: مبارزه با پدیده‌های قاچاق و احتکار کالا را از مهمترین برنامه‌های پلیس بابل بوده و قاطعانه با افراد برهم زننده امنیت اقتصادی برخورد می‌شود.

