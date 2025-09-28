کشف ۱۳۰ تن برنج تقلبی
فرمانده انتظامی استان از کشف ۱۳۰ تن برنج تقلبی به ارزش ۲۶۰ میلیارد ریال قبل از عرضه در بازار در عملیات بازرسی از انبار واحدهای صنفی در شهرستان بابل خبر داد.
به گزارش ایلنا از پلیس، سردار «حسن مفخمی شهرستانی» اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان بابل در انجام تحقیقاتی از دپوی مقادیری برنج تقلبی در انبار پنج واحد صنفی، مطلع شدند و برنامه ریزی لازم برای بررسی موضوع را آغاز کردند.
وی افزود: در تکمیل تحقیقات پلیس مشخص شد که متصدیان این واحدهای صنفی مقادیری برنج مرغوب را با برنجهای نامرغوب خارجی مخلوط و قصد عرضه آن در بازار به عنوان برنج مرغوب ایرانی را دارند.
فرمانده انتظامی استان مازندران یادآور شد: با شناسایی این محلها و با هماهنگی انجام شده با مرجع قضائی، از این انبارها، بازرسی و مقدار ۱۳۰ تن برنج تقلبی کشف شد.
سردار مفخمی با بیان اینکه ارزش برنجهای مکشوفه از سوی کارشناسان بالغ بر ۲۶۰ میلیارد ریال ارزیابی شد، خاطر نشان کرد: مبارزه با پدیدههای قاچاق و احتکار کالا را از مهمترین برنامههای پلیس بابل بوده و قاطعانه با افراد برهم زننده امنیت اقتصادی برخورد میشود.