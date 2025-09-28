مادر شهید یک نفر زندانی بدهکار را آزاد کرد

به گزارش ایلنا، روابط عمومی ستاد مردمی دیه استان تهران، به مناسبت هفته دفاع مقدس، مادر یکی از شهدای جنگ تحمیلی، نود میلیون تومان پس‌انداز خود را برای آزادی پدری 34 ساله اختصاص داد.

این مادر نیکوکار که در محل ستاد دیه استان حاضر شده بود، پرونده زندانی به نام فرهاد ج. را انتخاب کرد که مستاجر و پدر سه فرزند دختر بود و با موتور قدیمی خود به عنوان پیک موتوری کار می‌کرد ولی مخارج زندگی خانوادهاش تأمین نمی‌شد.

به همین دلیل فرهاد به پیشنهاد یکی از دوستانش وارد کار خرید و فروش قطعات موتور شده، اما با عدم تجربه کافی شکست خورده و با برگشت خوردن چک‌ها و بدهی 351میلیون تومانی راهی زندان شده بود. وی که هیچ سرمایه و توان مالی نداشت، ناامیدانه در حبس به سر می‌برد و خانواده‌اش سرپرست و نان‌آوری نداشتند.

بنا به این خبر، دادگاه با پذیرفتن اعسار و ناتوانی مالی، وی را به پرداخت 140 میلیون تومان محکوم کرده تا پس از آزادی باقیمانده از بدهی‌اش را به صورت اقساط ماهانه بپردازد که 50 میلیون تومان توسط نیکوکار دیگری پرداخت شده، با واریز 90میلیون تومان به دست مادر یکی از مادران شهدای هشت سال دفاع مقدس پرونده زندانی جهت صدور دستور قضایی ارسال گردید.

شایان ذکر است: خیرین و نیکوکارانی که قصد کمک به آزادی زندانیان جرایم غیر عمد را دارند همواره می‌توانند از طریق شماره کارت 6037991899675916 در این امر خیر سهیم باشند.

همچنین در صورت تمایل ضمن مراجعه حضوری به ستاد دیه استان تهران واقع در خیابان کریمخان زند، خیابان سنایی، اعرابی 5، پلاک 19، طبقه اول، شماره تلفن 88861992با نحوه ارسال کمک‌های مالی و آزادی زندانیان استان آشنا شوند.

انتهای پیام/