اولین کنفرانس سالانه انجمن علمی اخلاق پزشکی ایران برگزار میشود
انجمن علمی اخلاق پزشکی ایران اولین کنفرانس سالانه خود را روز پنجشنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴ در تهران برگزار خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، سعید بیرودیان، رییس انجمن علمی اخلاق پزشکی ایران و دبیر علمی این کنفرانس، گفت: این رویداد علمی با هدف ارتقای سطح آگاهیهای حرفهای و تبیین مسائل نوین اخلاق پزشکی برگزار میشود و فرصت ارزشمندی برای گفتوگو و تبادل نظر میان متخصصان فراهم خواهد آورد.
وی افزود: این کنفرانس شامل سه نشست تخصصی خواهد بود که به ترتیب با موضوعات اخلاق و تعهد حرفهای (شناسه ۲۴۰۴۳۸)، جوانی جمعیت و ملاحظات اخلاقی (شناسه ۲۴۰۴۳۵) و اصول اخلاق و حقوق در داروسازی و تجهیزات پزشکی (شناسه ۲۴۰۵۳۷) برگزار میشود.
بیرودیان در ادامه اظهار کرد: کنفرانس امسال ویژه دانشجویان، اساتید و پژوهشگران حوزههای مختلف علوم پزشکی از جمله پزشکی، پرستاری، بهداشت، دندانپزشکی، داروسازی و سایر رشتههای مرتبط طراحی شده است و امیدواریم با مشارکت فعال جامعه علمی، زمینهساز ارتقای اخلاق حرفهای در نظام سلامت کشور باشد.
وی همچنین اعلام کرد: همزمان با این برنامه، مجمع عمومی عادی انجمن علمی اخلاق پزشکی ایران نیز از ساعت ۱۳ تا ۱۵ در سالن شاملو تشکیل خواهد شد.
این کنفرانس در محل دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی (تهران، اوین، بلوار دانشجو، انتهای خیابان کودکیار) برگزار میشود و شرکتکنندگان میتوانند از حداکثر امتیاز بازآموزی برخوردار شوند. ساعت برگزاری نشستها از ۸ صبح تا ۱۳ اعلام شده است.
علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام به نشانی اینترنتی ethics.icme.ir مراجعه کرده و برای کسب اطلاعات بیشتر با وبسایت www.isame.ir یا ایمیل info@isame.ir در ارتباط باشند.