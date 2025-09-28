عضو کمیسیون بهداشت مجلس:
مراکز آموزشی روزبهروز در حال خالی شدن از اساتید برجستهاند
عضو کمیسیون بهداشت مجلس، مهاجرت نفرات برتر کنکور پزشکی را نتیجه سیاستهای ناکارآمد و تعارض منافع در نظام سلامت دانست و با انتقاد از غلبه منافع قبیلهای بر خرد جمعی در سیاستگذاری سلامت، گفت: بهجای آنکه دنبال افزایش نمایشی ظرفیت دانشجویان پزشکی باشیم باید بپذیریم که مراکز آموزشی ما روزبهروز در حال خالی شدن از اساتید و متخصصان برجستهاند و بخشی از این نیروها در حال مهاجرت هستند.
به گزارش ایلنا، عالیه زمانی کیاسری نماینده ساری در مورد مهاجرت نفرات اول کنکور علوم پزشکی نسبت به تبعات ناشی از سیاستهای اجرایی و ساختاری دهه ۱۳۹۰ در نظام سلامت کشور، هشدار داد و گفت: ساختارهای اجرایی و سیاستگذاری در دهه ۹۰ بهگونهای دچار اختلال شد که امروز بازگشت به وضعیت پیشین و اصلاح آن، بسیار زمانبر شده است و این آسیبها قابل پیشبینی بود و اکنون نتیجه آن را به شکل مهاجرت نخبگان حوزه علوم پزشکی مشاهده میکنیم.
وی با اشاره به دلایل اصلی مهاجرت نخبگان، تصریح کرد: نخبگان عمدتاً به دو دلیل، نخست، جستجوی دانش تخصصی در مراحل بالاتر تحصیل و دوم، نبود فرصتهای شغلی متناسب با سطح تحصیلات و تخصصشان مهاجرت میکنند که از نظر مادی و معنوی پاسخگوی انتظارات و مسئولیتهای زندگیشان نیست.
نماینده ساری و میاندورود، ادامه داد: هنگامی که فرد متخصص میبیند در خارج از کشور شرایط کاری بهتر و با حمایتهای شغلی و انسانی بیشتری وجود دارد بیشک به مهاجرت فکر میکند.
زمانی کیاسری با انتقاد از سیاستگذاریهای ناکارآمد، گفت: سیاستگذاران حوزه سلامت در دهههای اخیر دچار خطای راهبردی شدهاند و این اشتباهات نهتنها اصلاح نشده، بلکه بعضاً تداوم یافته است و متأسفانه سیاستگذاریها با تعارض منافع شدید شکل گرفته و از بین بردن آنها هیچگاه بهطور جدی در دستور کار قرار نگرفته است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: نظام سلامت در بسیاری از موارد به جای اینکه در خدمت منافع عمومی باشد تبدیل به ابزاری برای تأمین منافع افراد خاص شده است و این نگاه باعث شده جامعه نخبگانی علوم پزشکی بهتدریج از دانشگاهها و مراکز درمانی خارج شود و این روند به خارج از کشور نیز کشیده شود.
وی با انتقاد از برخی راهکارهای نمایشی، گفت: بهجای آنکه دنبال افزایش نمایشی ظرفیت دانشجویان پزشکی باشیم باید بپذیریم که مراکز آموزشی ما روزبهروز در حال خالی شدن از اساتید و متخصصان برجستهاند و بخشی از این نیروها نیز به خارج از کشور شیفت پیدا کردهاند و اگر نتوانیم بهصورت جدی حمایتهای مادی و معنوی ایجاد کنیم، این روند تشدید میشود.
زمانی کیاسری با اشاره به ادعاهای برخی مسئولان مبنی بر افزایش حقوقها و تعرفهها، تصریح کرد: ادعای افزایش تعرفه یا حقوق در برخی حوزهها در واقع اختلاف معناداری ایجاد نکرده است و جذابیت مادی واقعی که بتواند فرد متخصص را نگه دارد، وجود ندارد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم همچنین به عملکرد سازمان نظام پزشکی نیز انتقاد کرد و افزود: این سازمان اغلب بهجای انجام مأموریتهای حمایتی واقعی، صرفاً به دنبال دستیابی به قدرت در انتخابات و مجامع بوده و به دغدغههای مادی و معنوی جامعه پزشکی توجه لازم را نداشته است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند خطرناک تصمیمگیری در نظام سلامت، تأکید کرد: در حال حاضر در بسیاری از سطوح اجرایی، منافع قبیلهای و شخصی بر منافع مردم و بیماران غلبه کردهاند و متأسفانه خردورزی و رفتار شرافتمندانه در این فضا کمرنگ شده است.
به گزارش خانه ملت، وی تصریح کرد: رئیسجمهور که خود از بدنه نظام سلامت است باید توجه ویژهای به تعارض منافع در سطح ملی و استانی داشته باشد و وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی باید از ابزارهایی برای افراد خاص خارج شوند و در خدمت مردم و بیماران باشند؛ ما باید از فاز شعار خارج شویم و شفاف، نظارتی، و بدون تعارف وارد اصلاح ساختار سلامت کشور شویم چرا که روند فعلی، مهاجرت نخبگان را بهشدت افزایش خواهد داد.