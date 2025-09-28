خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

چمران:

مکانیسم ماشه مسئله حادی نیست؛ جنبه‌های روانی را هدف گرفته‌اند

مکانیسم ماشه مسئله حادی نیست؛ جنبه‌های روانی را هدف گرفته‌اند
کد خبر : 1692534
لینک کوتاه کپی شد.

چمران با اشاره به برگزاری نمایشگاه الکامپ در محل نمایشگاه بین‌المللی گفت: اینکه اصرار دارند مردم را آزار دهند بحثی است که باید مورد بررسی قرار بگیرند.‌ برای آنها متاسفم و به نظر می‌رسد باید از راه دیگری وارد شد.

به گزارش ایلنا، مهدی چمران در حاشیه سیصد و پنجاه و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز ۱۰ نفر از اعضای شورای برای کمیته‌های ۱۰گانه کمیسیون ماده ۱۰۰ انتخاب می‌شوند، اظهار کرد: آیین نامه‌های مالی شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری نیز در جلسه امروز بررسی و تصویب خواهد شد. لایحه سازمان گردشگری نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی همچنین تصریح کرد: آیین‌نامه‌های شرکت‌ها از قبل وجود داشته و برخی نیز بر اساس آیین‌نامه شهرداری عمل می‌کردند.‌ امروز آیین‌نامه واحدی برای شرکت‌ها و سازمان‌ها تصویب می‌شود. 

چمران با اشاره به برگزاری نمایشگاه الکامپ در محل نمایشگاه بین‌المللی، خاطرنشان کرد: این موضوع یک معضل است؛ از روز اول مهرماه ترافیک متراکم‌تر شده اما در اوج ترافیک سال، نمایشگاه الکامپ که یکی از پربازدیدترین نمایشگاه‌ها پیش بینی شده در تاریخ و محل نا مناسب برگزار می شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: اینکه اصرار دارند مردم را آزار دهند بحثی است که باید مورد بررسی قرار بگیرند.‌ ما از سمت کشورهای خارجی تحت فشار هستیم و در داخل هم عده‌ای اینگونه به مردم آسیب می‌زنند و مشکل ایجاد می‌کنند. من برای آنها متاسفم و به نظر می‌رسد باید از راه دیگری وارد شد.

وی درباره فعال شدن مکانیسم ماشه تصریح کرد: این مساله چیز جدیدی نیست و سخت تر از آن را آمریکا ایجاد کرده و کشور ما مقاومت کرده است؛ البته مسئولان ما باید تلاش کنند مشکلات را رفع کنند. اما در کل چیز حاد و خاصی نیست و آن‌ها بیشتر جنبه‌های روانی را مد نظر دارند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی