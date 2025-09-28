هوای تهران فعلا قابل قبول است

به گزارش ایلنا، میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون روی عدد ۸۵ و در شرایط قابل قبول قرار داشت.

میانگین کیفیت هوا هم‌اکنون با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون ۱۰۰ و در وضعیت قابل قبول است.

از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت، ۶ روز در وضعیت پاک، ۱۰۸ روز قابل قبول، ۶۶ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، . ۷ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.

انتهای پیام/