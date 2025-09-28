هوای تهران فعلا قابل قبول است
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هماکنون (۶ مهرماه) در آستانه شرایط ناسالم برای گروههای حساس است.
به گزارش ایلنا، میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون روی عدد ۸۵ و در شرایط قابل قبول قرار داشت.
میانگین کیفیت هوا هماکنون با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون ۱۰۰ و در وضعیت قابل قبول است.
از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت، ۶ روز در وضعیت پاک، ۱۰۸ روز قابل قبول، ۶۶ روز ناسالم برای گروههای حساس، . ۷ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.