وعده وزارت بهداشت برای پیگیری مطالبات پرستاری
چهارمین جلسه کارگروه ویژه پیگیری مسائل پرستاری، با وعده معاون وزیر بهداشت برای پیگیری مطالبات پرستاری برگزار شد.
به گزارش ایلنا، چهارمین جلسه کارگروه ویژه پیگیری مسائل پرستاری برگزار و موضوعاتی از جمله محاسبه ساعت کاری در تعطیلی روزهای پنجشنبه در برخی استانها، افزایش تعرفه خدمات پرستاری در سال ۱۴۰۵، بورسیه دانشجویان پرستاری و فوقالعاده تماموقت گروه پرستاری مورد بررسی قرار گرفت.
عباس عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت، با اشاره به تعطیلی پنجشنبهها در برخی استانها، گفت: برای تعیین نحوه اعمال تعطیلی، استعلام لازم از وزارت کشور انجام خواهد شد تا ارزش نسبی ساعات کاری مشخص شود. همچنین مابقی مسائل مربوط به محاسبه فوقالعاده و ارزش واقعی با همکاری دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت، بررسی و تعیین خواهد شد.
براساس گزارش وبدا، وی افزود: پیگیری دقیق این موضوعات با هدف حفظ حقوق کارکنان پرستاری و ارتقای کیفیت خدمات درمانی انجام میشود و وزارت بهداشت در تلاش است تصمیمات نهایی به صورت شفاف و قانونی ابلاغ شود.