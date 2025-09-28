خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد:

دریای خزر تا پنجشنبه مواج است

دریای خزر تا پنجشنبه مواج است
کد خبر : 1692476
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان هواشناسی امروز (یکشنبه) و فردا (دوشنبه) در برخی نقاط استان‌های اردبیل، گیلان، غرب مازندران و شمال آذربایجان شرقی، بارش پراکنده و گاهی رعد و برق پیش بینی می‌شود.

به گزارش  ایلنا از سازمان هواشناسی، سه شنبه با نفوذ توده هوای خنک، کاهش دما در نوار شمالی کشور و تشدید بارش در استان‌های گیلان و مازندران خواهیم داشت.

چهارشنبه و پنجشنبه نیز در استان‌های ساحلی خزر، اردبیل، شمال استان‌های آذربایجان غربی و شرقی و ارتفاعات مرکزی البرز، بارندگی، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گردوخاک پیش بینی می‌شود.

در سه روز آینده خلیج فارس و روزهای سه‌شنبه تا پنجشنبه دریای خزر مواج است.

امروز آسمان تهران صاف، گاهی همراه با وزش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۰ و کمینه دمای آن به ۲۱ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی