سازمان هواشناسی اعلام کرد:
دریای خزر تا پنجشنبه مواج است
سازمان هواشناسی امروز (یکشنبه) و فردا (دوشنبه) در برخی نقاط استانهای اردبیل، گیلان، غرب مازندران و شمال آذربایجان شرقی، بارش پراکنده و گاهی رعد و برق پیش بینی میشود.
به گزارش ایلنا از سازمان هواشناسی، سه شنبه با نفوذ توده هوای خنک، کاهش دما در نوار شمالی کشور و تشدید بارش در استانهای گیلان و مازندران خواهیم داشت.
چهارشنبه و پنجشنبه نیز در استانهای ساحلی خزر، اردبیل، شمال استانهای آذربایجان غربی و شرقی و ارتفاعات مرکزی البرز، بارندگی، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گردوخاک پیش بینی میشود.
در سه روز آینده خلیج فارس و روزهای سهشنبه تا پنجشنبه دریای خزر مواج است.
امروز آسمان تهران صاف، گاهی همراه با وزش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۰ و کمینه دمای آن به ۲۱ درجه سانتیگراد خواهد رسید.