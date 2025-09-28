دریای خزر تا پنجشنبه مواج است

چهارشنبه و پنجشنبه نیز در استان‌های ساحلی خزر، اردبیل، شمال استان‌های آذربایجان غربی و شرقی و ارتفاعات مرکزی البرز، بارندگی، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گردوخاک پیش بینی می‌شود.

در سه روز آینده خلیج فارس و روزهای سه‌شنبه تا پنجشنبه دریای خزر مواج است.

امروز آسمان تهران صاف، گاهی همراه با وزش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۰ و کمینه دمای آن به ۲۱ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.