خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شهادت ۲ مامور پلیس در جریان درگیری با سارقان مسلح

شهادت ۲ مامور پلیس در جریان درگیری با سارقان مسلح
کد خبر : 1692034
لینک کوتاه کپی شد.

دو تن از مأموران پلیس استان در درگیری با سارقان مسلح به شهادت رسیدند.

به گزارش ایلنا از مرکز اطلاع رسانی پلیس استان مرکزی؛ در ساعات آغازین امروز، دو تن از مأموران خدوم و ایثارگر فرماندهی انتظامی استان مرکزی در جریان درگیری با سارقان مسلح در یکی از مناطق روستایی استان به شهادت رسیدند. این مأموران در حال اجرای مأموریت مقابله با سرقت‌ بوده که با تیراندازی مهاجمان روبه‌رو شدند و به درجه رفیع شهادت نائل شد. 

فرمانده انتظامی استان مرکزی ضمن عرض تسلیت شهادت این همکاران غیور، دستور ویژه ای جهت اجرای عملیات شناسایی و تعقیب عوامل این حادثه صادر نمود که هرگونه اطلاعات تکمیلی متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

کلیه هم‌وطنان لازم است اخبار موثق را صرفاً از طریق کانال پلیس مرکزی دنبال کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی