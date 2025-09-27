شهادت ۲ مامور پلیس در جریان درگیری با سارقان مسلح

به گزارش ایلنا از مرکز اطلاع رسانی پلیس استان مرکزی؛ در ساعات آغازین امروز، دو تن از مأموران خدوم و ایثارگر فرماندهی انتظامی استان مرکزی در جریان درگیری با سارقان مسلح در یکی از مناطق روستایی استان به شهادت رسیدند. این مأموران در حال اجرای مأموریت مقابله با سرقت‌ بوده که با تیراندازی مهاجمان روبه‌رو شدند و به درجه رفیع شهادت نائل شد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی ضمن عرض تسلیت شهادت این همکاران غیور، دستور ویژه ای جهت اجرای عملیات شناسایی و تعقیب عوامل این حادثه صادر نمود که هرگونه اطلاعات تکمیلی متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد. کلیه هم‌وطنان لازم است اخبار موثق را صرفاً از طریق کانال پلیس مرکزی دنبال کنند.

انتهای پیام/