به گزارش ایلنا، روز جمعه ۴ مهرماه، رسول حسام معاون هماهنگی پیشگیری و کاهش خطر حوادث و سوانح سازمان مدیریت بحران کشور از بخش عراقی تالاب هورالعظیم بازدید کرد و از نزدیک آخرین وضعیت مهار آتش‌سوزی را مورد بررسی قرار داد.

در جریان این بازدید، محمدجواد اشرفی مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با تشریح اقدامات انجام‌شده برای مقابله با آتش‌سوزی، گفت: موضوع مدیریت آتش در سطح دیپلماسی نیز پیگیری شده و نشست‌هایی با مقامات عراقی از جمله استاندار نیسان و برخی معاونان وزارت کشور عراق برگزار شده است. همچنین با مکاتبات سازمان حفاظت محیط زیست و همکاری وزارت امور خارجه، پیگیری‌های لازم برای تشکیل نشست مشترک صورت گرفته و دکتر عراقچی نیز در این زمینه رایزنی‌هایی با طرف عراقی انجام داده است.

وی با اشاره به اقدامات میدانی افزود: در دو مرحله از هواپیمای آب‌پاش برای مهار آتش استفاده شد اما به دلیل گستردگی حریق و محدودیت پروازها، این اقدام اثربخشی کافی نداشت. برای کنترل مؤثر آتش، افزایش تعداد هواپیماها و استمرار عملیات ضروری است.

اشرفی در ادامه اظهار داشت: به دلیل خشکی شدید و وسعت آتش، رهاسازی آب برای مهار آتش‌سوزی در بخشی خشک تالاب و کانون‌های آتش ضروری است. هرچند این طرح با ابهاماتی همراه است، اما می‌تواند در کاهش سطح آتش‌سوزی به‌ویژه در مناطق مرزی مؤثر باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان توضیح داد: تالاب هورالعظیم به پنج مخزن تقسیم شده که در حال حاضر تنها مخازن یک و دو و بخشی از مخزن سه آبگیری دارند و دو مخزن دیگر کاملاً خشک هستند. بنابراین انتقال طبیعی آب به بخش عراقی امکان‌پذیر نیست و راهکار جایگزین در دست بررسی قرار دارد.

اشرفی در پایان با تأکید بر لزوم اقدامات فوری برای کاهش بحران گفت: با همکاری‌های دوجانبه و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی، پیامدهای زیست‌محیطی و اجتماعی ناشی از آتش‌سوزی را کاهش داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، رسول حسام، معاون سازمان مدیریت بحران کشور نیز در این بازدید، بر ضرورت هماهنگی‌های بین‌المللی، افزایش تجهیزات و استفاده از نیروهای متخصص برای کنترل آتش و حفاظت از تالاب هورالعظیم به‌عنوان یکی از اکوسیستم‌های ارزشمند منطقه تأکید کرد.

