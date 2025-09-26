خبرگزاری کار ایران
رئیس سازمان بهزیستی:

مدرسه، خانواده و محله محور احیای سرمایه اجتماعی هستند

رییس سازمان بهزیستی در مراسم افتتاح طرح سلام در اراک گفت: طرح سلام یک پارادایم جدید در حکمرانی اجتماعی است که بر اساس آن مدرسه، خانواده و محله نقش اصلی را در توسعه جامعه ایفا می‌کنند.

به گزارش ایلنا، آیین افتتاح طرح ملی «سلام» با حضور سید جواد حسینی؛ رییس سازمان بهزیستی کشور، زندیه وکیلی؛ استاندار استان مرکزی، اله دادی؛ مدیرکل بهزیستی استان مرکزی و جمعی از مسئولان استانی، در دبستان خاکباز اراک برگزار شد. 

در این مراسم، حسینی با قدردانی از تلاش‌های آموزش و پرورش، مدیران مدارس، کارشناسان بهزیستی و معتمدین محلات در شکل‌گیری این طرح، اظهار داشت: طرح سلام یک پارادایم جدید در حکمرانی اجتماعی است که بر اساس آن مدرسه، خانواده و محله به‌عنوان سه ضلع یک مثلث الهی نقش اصلی را در سلامت، سعادت و توسعه جامعه ایفا می‌کنند. 

وی افزود: مدرسه باید کانون فعالیت‌های تربیتی، فرهنگی و اجتماعی محله باشد. در این طرح قرار است خدماتی همچون غربالگری سلامت و استعدادیابی نوجوانان، اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR)، ایجاد پاتوق سالمندان و بازنشستگان فرهنگی، راه‌اندازی باشگاه کارآفرینان جوان و همچنین تشکیل تعاونی محلات به‌صورت رایگان در اختیار مردم قرار گیرد. 

رییس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اهمیت سرمایه اجتماعی در جوامع گفت: بانک جهانی شش نوع سرمایه برای توسعه جوامع معرفی می‌کند؛ سرمایه انسانی، مالی، مادی، طبیعی، فرهنگی و اجتماعی. در این میان، سرمایه اجتماعی از همه مهم‌تر است، زیرا در صورت نبود آن سایر سرمایه‌ها نیز نابود خواهند شد. ما در طرح سلام به دنبال بازتولید و تقویت سرمایه اجتماعی از دل مدرسه و محله هستیم. 

حسینی با بیان اینکه مدرسه تنها مکانی برای آموزش رسمی نیست، تصریح کرد: مدرسه بدون دیوار، مدرسه بدون شکست و مدرسه‌ای که درهای آن در بعدازظهرها، تعطیلات و ساعات غیرآموزشی به روی مردم باز باشد، آینده آموزش و پرورش و آینده جامعه ماست. مدرسه باید خانه دوم مردم و محله باشد؛ محلی برای یادگیری، توانمندسازی، هم‌افزایی و امید. 

وی خاطرنشان کرد: اگر خانواده، مدرسه و محله دوباره در کنار هم قرار گیرند، بسیاری از آسیب‌های اجتماعی کاهش یافته و توانمندی، فرصت‌آفرینی و همبستگی اجتماعی در جامعه گسترش می‌یابد. ما در طرح سلام به دنبال تحقق همین هدف هستیم. 

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بهزیستی، رییس سازمان بهزیستی کشور در پایان با اشاره به نقش کلیدی مدیران مدارس در اجرای طرح سلام تأکید کرد: صاحبان اصلی این طرح مدیران مدارس، معلمان، اولیا، معتمدین محلات و خود مردم هستند و سازمان بهزیستی تنها یک تسهیل‌گر در این مسیر خواهد بود. این آغاز راهی است که با همت مردم و همراهی دستگاه‌ها به نتیجه خواهد رسید.

