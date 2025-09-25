به گزارش ایلنا،در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان حفاظت محیط زیست با شرکت مبین انرژی خلیج فارس، احمدرضا لاهیجان‌زاده - معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست - با اشاره به وضعیت زیست‌بوم‌های منطقه پارس جنوبی طی دو دهه اخیر گفت: متأسفانه به دلیل تخریب زیستگاه و آلودگی‌های صنعتی، حدود ۹۲ درصد زیستگاه‌های تخم‌گذاری لاک‌پشت منقار عقابی در این منطقه از بین رفته است. این روند همراه با نابودی ۴۳ درصد زیستگاه‌های آبسنگ مرجانی و از بین رفتن حدود ۳۰ درصد از بسترهای علفی بوده که تغییرات اقلیمی نیز آثار زیانبار آن را تشدید کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت ایفای مسئولیت‌های اجتماعی صنایع افزود: صنایع منطقه باید در حمایت از طرح‌های حفاظتی پیشتاز باشند و بازسازی زیستگاه‌های دریایی را به عنوان یک اولویت محیط‌زیستی دنبال کنند.



بر اساس این تفاهم‌نامه، برنامه پایش جمعیت و زیستگاه‌های لاک‌پشت منقار عقابی همچنان از طریق تیمی از متخصصان دانشگاهی اجرا می‌شود. این پایش‌ها از سال ۱۳۹۳ تاکنون به‌صورت مستمر انجام گرفته است و نتایج آن نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر آمار مشاهدات و مراجعات مجدد لاک‌پشت‌ها به زیستگاه‌های تخم‌گذاری روند افزایشی قابل توجهی داشته است. این موفقیت به دلیل افزایش سطح پایش و امنیت در فصل تخم‌گذاری و حضور مداوم کارشناسان حاصل شده است.



به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، تمدید این همکاری گامی مهم در تداوم مشارکت صنعت و دولت برای حفاظت از گونه‌های ارزشمند دریایی و صیانت از زیست‌بوم‌های شکننده خلیج فارس به شمار می‌رود.

