خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نابودی حدود ۹۲ درصد زیستگاه‌های تخم‌گذاری لاک‌پشت منقار عقابی در بوشهر

نابودی حدود ۹۲ درصد زیستگاه‌های تخم‌گذاری لاک‌پشت منقار عقابی در بوشهر
کد خبر : 1691278
لینک کوتاه کپی شد.

تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان حفاظت محیط زیست به نمایندگی اداره کل حفاظت محیط زیست بوشهر و شرکت مبین انرژی خلیج فارس با هدف حمایت از فعالیت‌های حفاظتی و پایشی گونه در معرض خطر انقراض لاک‌پشت منقار عقابی در استان بوشهر تمدید شد.

به گزارش ایلنا،در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان حفاظت محیط زیست با  شرکت مبین انرژی خلیج فارس، احمدرضا لاهیجان‌زاده - معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست - با اشاره به وضعیت زیست‌بوم‌های منطقه پارس جنوبی طی دو دهه اخیر گفت: متأسفانه به دلیل تخریب زیستگاه و آلودگی‌های صنعتی، حدود ۹۲ درصد زیستگاه‌های تخم‌گذاری لاک‌پشت منقار عقابی در این منطقه از بین رفته است. این روند همراه با نابودی ۴۳ درصد زیستگاه‌های آبسنگ مرجانی و از بین رفتن حدود ۳۰ درصد از بسترهای علفی بوده که تغییرات اقلیمی نیز آثار زیانبار آن را تشدید کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت ایفای مسئولیت‌های اجتماعی صنایع افزود: صنایع منطقه باید در حمایت از طرح‌های حفاظتی پیشتاز باشند و بازسازی زیستگاه‌های دریایی را به عنوان یک اولویت محیط‌زیستی دنبال کنند.

بر اساس این تفاهم‌نامه، برنامه پایش جمعیت و زیستگاه‌های لاک‌پشت منقار عقابی همچنان از طریق تیمی از متخصصان دانشگاهی اجرا می‌شود. این پایش‌ها از سال ۱۳۹۳ تاکنون به‌صورت مستمر انجام گرفته است و نتایج آن نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر آمار مشاهدات و مراجعات مجدد لاک‌پشت‌ها به زیستگاه‌های تخم‌گذاری روند افزایشی قابل توجهی داشته است. این موفقیت به دلیل افزایش سطح پایش و امنیت در فصل تخم‌گذاری و حضور مداوم کارشناسان حاصل شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، تمدید این همکاری گامی مهم در تداوم مشارکت صنعت و دولت برای حفاظت از گونه‌های ارزشمند دریایی و صیانت از زیست‌بوم‌های شکننده خلیج فارس به شمار می‌رود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی