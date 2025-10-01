خبرگزاری کار ایران
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

برون‌سپاری تغذیه دانشجویان به بخش خصوصی؛ آغاز فعالیت رستوران‌های مکمل در ۱۷ دانشگاه

کد خبر : 1690979
معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان با بیان برون‌سپاری تغذیه دانشجویان به بخش خصوصی از آغاز فعالیت رستوران‌های مکمل در ۱۷ دانشگاه منتخب کشور خبر داد.

«سعید حبیبا» معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که با توجه به تحولات دانشگاه تهران در جهت تغییر رویکرد به ارائه خدمات رفاهی و سپردن آن‌ به خارج از دانشگاه، آیا دانشجویان باید منتظر قطع تدریجی خدمات رفاهی باشند؟ گفت: خیر، تامین امکانات رفاهی به هیچ وجه قطع نمی‌شود.این موضوع در همه‌ جای دنیا وجود دارد و به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

وی افزود: به طور مثال  در بحث تغذیه که توسط دولت خدمات مربوط به ارائه می‌شود، خیلی از دانشگاه‌ها از این تغذیه ناراضی هستند. ما می‌خواهیم این بخش را در قالب رستوران‌های مکمل برون‌سپاری کنیم تا بخش خصوصی با همان قیمت غذاخوری دولتی این کار را انجام دهد.

حبیبا در ادامه گفت: به طور مثال در دانشگاه تبریز ۶۵ درصد از دانشجویان در رستوران مکمل غذا می‌خورند. آن‌ها تنوع غذایی و رضایت‌مندی و کیفیت دارند. قیمتش نیز با غذای دانشگاه فرقی ندارد. ما نمونه‌های موفقی مثل سمنان، یزد و بیشتر از همه تبریز را داریم.

معاون وزیر علوم اضافه کرد: بعضی از مدیران ما ترس و واهمه دارند که وارد این قصه شوند در حالی که تجربه‌های خوبی داریم.

رییس امور دانشجویان عنوان کرد: ما رستوران مکمل را از این ترم در ۱۷ دانشگاه داریم؛ از جمله در دانشگاه‌های تهران و علامه و دیگر دانشگاه‌های بزرگ در تهران به علاوه‌ی برخی از دانشگاه شهرستان‌ها.

