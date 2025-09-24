عمل کاشت حلزون تا سن ۴ سالگی رایگان است

به گزارش ایلنا، زهرا نوع پرست؛ مدیرکل دفتر توانبخشی حرفه‌ای و توانپزشکی سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه برای هر کودک دارای معلولیت شنوایی تحت پوشش سازمان بهزیستی، ماهانه ۵ میلیون تومان یارانه به مراکز توانبخشی پرداخت می‌شود و خانواده‌ها بسته به سطح درآمد مابقی شهریه را می‌پردازند، گفت: در دهک‌های پایین حتی خدمات رایگان است و هم اکنون ۵۵ هزار و ۵۲۳ نفر از خدمات این حوزه بهره‌مند هستند که ۵۱ هزار و ۲۰ نفر از آنان مشمول یارانه هستند.

وی با اشاره به عمل کاشت حلزون گفت: انجام عمل برعهده وزارت بهداشت است و پروتزها رایگان در اختیار خانواده‌ها قرار می‌گیرد اما بهزیستی هزینه تعمیر و قطعات را پوشش می‌دهد. این عمل تا سن ۴ سالگی رایگان است اما گاهی ممکن است ناشنوایی یک کودک دیر تشخیص داده شود و نیاز به مداخله داشته باشد در این شرایط، کمیته توانبخشی سازمان بهزیستی با توجه به وضعیت خانواده و هزینه‌های مورد نیاز تصمیم‌گیری می‌کند تا برای تامین هزینه‌ها اقدام کند.

نوع‌پرست همچنین از ارائه بیش از ۹۴ هزار کمک‌هزینه خرید سمعک و باتری در سال گذشته خبر داد و گفت: سمعک‌ها با ارز دولتی تهیه و هر سه تا پنج سال بسته به شدت کم‌شنوایی تعویض می‌شوند. سال گذشته نیز بیش از سه هزار نفر از کمک‌هزینه‌های کاشت حلزون بهره‌مند شدند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بهزیستی کشور، مدیرکل دفتر توانبخشی حرفه‌ای و توانپزشکی سازمان بهزیستی در پاسخ به این پرسش که کاشت حلزون برای چه سنی مفید است، تصریح کرد: هدف اصلی، انجام کاشت در سنین پایین است تا کودک بتواند در مدارس عادی حضور یابد. خوشبختانه با اجرای برنامه‌های غربالگری شنوایی نیز سن تشخیص معلولیت شنوایی از ۳ تا ۳.۵ سال به حدود ۱ تا ۱.۵ سال کاهش یافته است و این یک خبر بسیار امیدوارکننده محسوب می‌شود.

