از سوی وزیر آموزش و پرورش؛
شیوهنامه اجرایی طرح برنامه آغازین مدرسه ابلاغ شد
وزیر آموزش و پرورش در قالب یک بخشنامه، شیوه نامه اجرایی طرح برنامه آغازین مدرسه را به مدیران آموزش و پرورش و مدارس سراسر کشور ابلاغ کرد.
به گزارش ایلنا از وزارت آموزش و پرورش، در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر جذاب سازی فعالیتهای پرورشی و تأکیدات رییس جمهور در خصوص ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی و همچنین با هدف ایجاد تحول در یکی از مهمترین موقعیتهای تربیتی مدارس، شیوه نامه اجرایی طرح برنامه آغازین مدرسه با عنوان «نوجوان شاد ایرانی» (نشا) برای اجرا در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ ابلاغ شد.
در بخشی از این شیوه نامه آمده است: نظر به این که مراسم صبحگاه نقطه شروع فعالیتهای روزانه دانش آموزان است، اجرای خلاقانه، با نشاط دانش آموزان نقشی اساسی در تقویت سلامت جسم و روان و ایجاد حس مسئولیت پذیری در افراد داشته و فرصتی بی بدیل برای نهادینه کردن حس انسجام ملی و ارتقای معنویت، ایجاد نشاط و تعمیق هویت اسلامی ایرانی است.
برنامههای ثابت ابلاغی در شیوه نامه:
تلاوت نور: آغاز هر روز با تلاوت آیات قرآن کریم توسط دانشآموزان به صورت فردی یا گروهی؛ پیشنهاد میشود طرح حفظ ماهانه یک سوره کوتاه از قرآن کریم با تشویق دانشآموزان برتر در دستورکار قرار گیرد.
پاسداشت نمادهای ملی: اهتمام جدی به اهتزاز پرج پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و همخوانی پرشور سرود ملی و همزمان همانند قهرمانان ملی ادای احترام شبیه سلام نظامی به پرچم و یا قرار دادن دست راست بر روی قلب توسط دانش آموزان و کارکنان مدرسه در صف.
اجرای ورزش و نرمش آغازین: اجرای الزامی ورزش و نرمش آغازین مطابق دستورالعملهای ابلاغی با هدف ایجاد شادابی و افزایش آمادگی جسمانی و شروع یک روز پرانرژی با مشارکت فعال انجمنهای ورزشی دانشآموزی و تشکلهای دانشآموزی.
ایجاد فضای پر نشاط و شاد: اجرای برنامههای نشاطآفرین بازیهای کوتاه فکری و حرکتی سرودهای گروهی و سایر فعالیتهای مهیج با محوریت کامل دانشآموزان.
ارائه محتوای تبیینی و امیدآفرین: بیان دستاوردهای نظام، معرفی قهرمانان ملی و مذهبی و اطلاعرسانی اخبار خوب و موفقیتهای کشور به شیوهای جذاب و مختصر.
ملاحظه اجرایی مهم: برنامهریزی و اجرای کامل مراسم آغارین توسط دانشآموزان در قالب پرچمداران فرهنگی به صورت کلاسی و با محوریت شورای دانشآموزی مدرسه سایر تشکلها و گروههای لیگ جهاد تبیین (جت) بهمنظور تقویت کنشگری و مسئولیتپذیری دانشآموزان.
برنامههای متغیر و انتخابی:
امیدآفرینی و آگاهیبخشی: اختصاص زمانی کوتاه برای بیان اخبار خوب پیشرفتهای علمی و دستاوردهای غرورآفرین ملی و منطقهای به زبان ساده و قابل فهم برای دانشآموزان.
نیایش و معنویت: اجرای برنامه نیایش آغازین و دعا در قالب سرودهای دلنشین و همخوانی ادعیه کوتاه مأثور بهمنظور تقویت ارتباط معنوی دانشآموزان.
معرفی اسوهها: معرفی هفتگی یک شخصیت برجسته ملی مانند قهرمان ورزشی دانشمند ایرانی یا یک شهید والامقام به خصوص شهدای دانشآموز و بیان خلاصهای از زندگی و خدمات آنان.
یادواره لالههای روشن: تخصیص مراسم آغازین یک روز در هفته به یکی از شهدای دانشآموز منطقه و شهدای شاخص دفاع مقدس ۱۲ روزه و قرائت زندگینامه و وصیتنامه آن شهید گرانقدر.
ترویج فرهنگ مطالعه: اجرای طرح کتابخوانی با معرفی و خوانش بخشهایی از یک کتاب مفید و متناسب با گروه سنی دانشآموزان در هر هفته.
انس با اهل بیت (ع): برگزاری برنامه ویژه چهارشنبههای امام رضایی و سهشنبههای امام زمانی با اجرای سرود هم عهدی برای انجام یک کار نیک و ایجاد انس و ارتباط قلبی با حضرت ولی عصر (ع).
ایجاد نشاط و خلاقیت: برگزاری مسابقات کوتاه و نشاطآفرین چالشهای فکری معما و چیستان، بازیهای حرکتی ساده و رقابتهای سالم بین کلاسی برای ایجاد فضایی شاد و پویا.
تریبون دانشآموزی: ایجاد فرصتی با عنوان تریبون خاص برای دانشآموزان با هدف ارائه ایدههای نو، بیان دیدگاهها و به اشتراکگذاری استعدادهای فردی در زمانی معین.
راهاندازی رادیو مدرسه: بهرهگیری از ظرفیت رادیو مدرسه برای پخش محتواهای صوتی پرهیجان، پادکستهای آموزشی و برگزاری مسابقه از محتوای پخششده.
پاسداشت زبان فارسی: ترویج و تشویق دانشآموزان به استفاده از واژگان اصیل فارسی و پرهیز از به کار بردن کلمات بیگانه در گفتوگوهای روزمره.
برگزاری مسابقات و چالشهای خلاق: طراحی و اجرای مسابقات رقابتی بین کلاسی، چالشهای مهارتی و بازیهای زنجیرهای برای بروز خلاقیت و مشارکت گروهی.
استفاده از ظرفیت هنر و رسانه: اجرای تئاتر، راهاندازی رادیو مدرسه، تولید محتوای صوتی و تصویری جذاب با استفاده از امکانات مدرسه و محتواهای بارگذاری شده در کانال نشا در بستر شاد.
نظارت و ارزیابی مستمر و تشویق: رصد و پایش نحوه اجرای طرح در مدارس شناسایی و معرفی مدارس و کلاسهای برتر در اجرای خلاقانه مراسم آغازین بهصورت ماهانه در سطح منطقه و استان.
مستندسازی و اشتراکگذاری تجارب: تشویق و الزام مدارس به مستندسازی برنامههای ابتکاری خود و ارسال فیلم آن به استان و دبیرخانه طرح برای الگوبرداری سایر مدارس و انتشار در کانال کشوری NESHA در پیامرسان شاد.
در این شیوهنامه تاکید شده است که مدیران کل آموزش و پرورش استانها با تشکیل نشست تخصصی متشکل از نمایندگان معاونتهای پرورشی و فرهنگی و تربیتبدنی و سلامت ضمن نظارت لازم و مستمر، زمینه تحقق دقیق و کامل بندهای زیر در تمامی مدارس آن استان را فراهم آورند.