وبینار ملی بررسی فرایندهای پرستاری در زمان بحران برگزار شد

وبینار تخصصی «فرایندهای پرستاری در زمان بحران» با حضور بیش از یکهزار نفر از مدیران پرستاری صف و ستاد کشور برگزار شد.
به گزارش ایلنا، وبینار ملی بررسی فرایندهای پرستاری در زمان بحران با حضور خورشید وسکویی، مدیرکل دفتر ارتقای سلامت و خدمات پرستاری وزارت بهداشت، مدیران و کارشناسان این دفتر و همچنین جمعی از مدیران پرستاری دانشگاهها، دانشکدههای علوم پزشکی و مراکز درمانی سراسر کشور همراه بود. و در جریان این وبینار، فرایندهای پرستاری در بحران ارائه و ابعاد مختلف آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وسکویی با تأکید بر جایگاه حیاتی پرستاران در مدیریت شرایط بحرانی اظهار کرد: این فرایندها در معاونت پرستاری و با بهرهگیری از نظرات همکاران محترم هیأت علمی، در بازه زمانی کوتاه تدوین شده است و میتواند به عنوان یک سند اجرایی، مسیر خدمترسانی پرستاران را در موقعیتهای بحرانی شفافتر و نظاممندتر سازد.
به گزارش وبدا، وی خاطرنشان کرد: مستند تهیهشده در اختیار دانشگاههای علوم پزشکی قرار گرفته است. در صورت دریافت نظرات و پیشنهادهای تکمیلی و اعمال دیدگاههای علمی همکاران، نسخه نهایی این سند در قالب کتاب و فایل دیجیتال، در اختیار دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی سراسر کشور قرار خواهد گرفت.
در ادامه، اعضای حاضر به بیان نظرات خود پرداختند و جلسه با بخش پرسش و پاسخ تخصصی ادامه یافت.
گفتنی است که برگزاری این وبینار، گامی مهم در جهت تبیین نقش پرستاران در چرخه مدیریت بحران، ارتقای آمادگی نظام سلامت در مواجهه با شرایط اضطراری و ارزیابی عملکرد در موقعیتهای حساس به شمار میرود.